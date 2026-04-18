Четверо людей постраждали внаслідок ворожих атак на Сумщину

Сьогодні, 18 квітня, російські війська завдавали ударів по населених пунктах Сумської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

Як зазначається, внаслідок ворожих атак постраждали четверо мешканців Сумщини.

Двоє чоловіків 51 та 73 років звернулися по медичну допомогу після мінометного обстрілу Середино-Будської громади. Їм надали необхідну допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

Ще двоє чоловіків 51 та 34 років постраждали внаслідок атаки по об’єкту критичної інфраструктури у Сумському районі. Їм надають медичну допомогу.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали прицільного удару по пожежній частині на Сумщині, унаслідок чого пошкоджено будівлю й техніку.

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