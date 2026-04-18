Четыре человека пострадали вследствие вражеских атак на Сумщину

Сегодня, 18 апреля, российские войска наносили удары по населенным пунктам Сумской области, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Как отмечается, вследствие вражеских атак пострадали четверо жителей Сумщины.

  • Двое мужчин 51 и 73 лет обратились за медицинской помощью после минометного обстрела Середино-Будской громады. Им оказали необходимую помощь, лечиться будут амбулаторно.
  • Еще двое мужчин 51 и 34 лет пострадали вследствие атаки на объект критической инфраструктуры в Сумском районе. Им оказывают медицинскую помощь.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли прицельный удар по пожарной части в Сумской области, вследствие чего повреждены здание и техника.

