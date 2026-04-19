Украинская делегация обсудила с США "пробелы" в ограничении военного потенциала РФ, - Власюк

Во время визита в Вашингтон украинская делегация провела переговоры с американскими официальными лицами, сосредоточив внимание на трёх основных вопросах: использовании западных компонентов в российском вооружении, возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти и схемах их обхода.

Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, он назвал визит украинской делегации в Вашингтон "продуктивным", отметив, что стороны выявили "устойчивые пробелы" в усилиях по ограничению военного потенциала России. Чиновник рассказал, что после встреч с представителями американских Минфина, Минторговли, Госдепа, ФБР, а также с чиновниками Сената и Палаты представителей обсуждались три ключевых направления.

Американские компоненты в оружии РФ

По словам Власюка, украинская сторона собрала информацию об иностранных компонентах в "десятках тысяч" дронов, которые прилетели в Украину за последние 4 года, включая серийные номера и данные производителей, и передала ее американским партнерам.

Читайте также: В ракете "Изделие-30", которой РФ нанесла удар по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, — ОП

"Сотни дронов означают тысячи западных компонентов... Если бы этих компонентов не было, не было бы и этих дронов", - сказал он, упомянув последний массированный удар РФ по Украине, когда за сутки РФ запустила более 600 БПЛА.

Доходы РФ от торговли энергоносителями в обход санкций

Уполномоченный президента также рассказал, что значительное внимание во время переговоров уделили доходам Москвы от торговли энергоносителями — ключевому источнику финансирования войны против Украины. Так, на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом речь шла об отмене санкций для российской нефти в марте, после начала военной операции против Ирана в конце февраля. 18 апреля это исключение продлили еще на месяц.

Власюк отметил, что на встречах с американскими чиновниками официальный Киев и Вашингтон также сошлись во мнении, что ожидают и от Европы более быстрого отказа от российских энергоресурсов.

Отдельно на переговорах затронули и проблему теневого флота РФ — танкеров, помогающих РФ торговать нефтью в обход санкций. Власюк высоко оценил действия США против таких судов и, в частности, аресты этих кораблей.

Читайте также: Из-за сопротивления Греции и Мальты ЕС до сих пор не может принять 20-й пакет санкций против РФ, — ОП

"У нас есть общее видение ситуации, что инфраструктура теневого флота, операторы, владельцы, платежи - у Ирана и России много общего... Поэтому здесь у нас есть такие общие интересы... Мне кажется, что они (американцы. - Ред.) разделяют и мнение о том, что европейцы могли бы пытаться задерживать танкеры", - добавил Власюк.

Обход ограничений с помощью криптовалюты

Более сложным вызовом, по словам чиновника, является использование Россией криптовалюты для обхода санкций. Он рассказал, что Москва и Тегеран все активнее используют криптовалюты и криптобиржи для финансирования закупок критических компонентов и товаров двойного назначения. Хотя сотрудничество с Минфином США в этой сфере усиливается, Власюк считает применяемые меры малоэффективными из-за отсутствия регулирования и ограниченных инструментов контроля.

"Иногда криптобиржи не имеют даже юридического лица, и этот интернет-инструмент формально не может быть санкционирован. Главное там не юридическое лицо, а, например, код, который они используют, или там какой-то общий адрес, или там сеть кошельков, которые они используют", - пояснил он.

Впрочем, несмотря на определенное сближение позиций Киева и Вашингтона, Власюк выразил обеспокоенность тем, что США в последнее время не вводят новых масштабных санкционных пакетов, а сосредотачиваются на выполнении уже существующих. Он также обратил внимание на 12 случаев ослабления санкций против РФ и Беларуси в течение последнего года, которые, по его мнению, создают "опасный сигнал".

Читайте также: Обход санкций: как минимум 10 почтовых сервисов России задействованы в доставке подсанкционных товаров через разные страны

Уполномоченный президента предупредил, что такие шаги могут ослабить давление на Кремль "в критический момент".

"Нам кажется, что это все только поощряет Путина избегать серьезных разговоров о мире на адекватных условиях", - резюмировал чиновник.