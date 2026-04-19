Українська делегація обговорила з США "прогалини" в обмеженні військового потенціалу РФ, - Власюк

Під час візиту до Вашингтона українська делегація провела переговори з американськими посадовцями, зосередивши увагу на трьох основних питаннях: використання західних компонентів у російському озброєнні, можливе послаблення санкцій щодо російської нафти та схеми обходу.

Про це розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Зокрема, він назвав візит української делегації до Вашингтону "продуктивним", зазначивши, що сторони виявили "стійкі прогалини" у зусиллях з обмеження військового потенціалу Росії. Посадовець розповів, що після зустрічей з представниками американських Мінфіну, Мінторгівлі, Держдепу, ФБР, а також з чиновниками Сенату та Палати представників оговорювались три ключові напрямки.

Американські компоненти у зброї РФ

За словами Власюка, українська сторона зібрала інформацію про іноземні компоненти у "десятках тисяч" дронів, які прилетіли в Україну за останні 4 роки", включно із серійними номерами та даними виробників, і передала її американським партнерам.

"Сотні дронів означають тисячі західних компонентів... Якби цих компонентів не було, не було б і цих дронів", - сказав він, згадавши останній масований удар РФ по Україні, коли за добу РФ запустила понад 600 БПЛА.

Доходи РФ від торгівлі енергоносіями в обхід санкцій

Уповноважений президента також розповів, що значну увагу під час переговорів приділили доходам Москви від торгівлі енергоносіями - ключовому джерелу фінансування війни проти України. Так, на зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом йшлося про скасування санкцій для російської нафти у березні, після початку військової операції проти Ірану наприкінці лютого. 18 квітня цей виняток продовжили ще на місяць.

Власюк зауважив, що на зустрічах з американськими посадовцями офіційний Київ та Вашингтон також зійшлися на тому, що очікують й від Європи швидшої відмови від російських енергоресурів.

Окремо на перемовинах торкнулися й проблеми тіньового флоту РФ - танкерів, що допомагають РФ торгувати нафтою в обхід санкцій. Власюк високо оцінив дії США проти таких суден й зокрема й арешти цих кораблів.

"У нас є спільне бачення ситуації, що інфраструктура тіньового флоту, оператори, власники, платежі - в Ірану та Росії багато спільного... Тому тут у нас є такі спільні інтереси... Мені здається, що вони (американці. - Ред.) поділяють й думку, про те, що європейці могли б пробувати затримувати танкери", - додав Власюк.

Обхід обмежень через криптовалюту

Складнішим викликом, за його словами посадовця, є використання Росією криптовалюти для обходу санкцій. Він розповів, що Москва та Тегеран дедалі активніше застосовують криптовалюти й криптобіржі для фінансування закупівель критичних компонентів й товарів подвійного призначення. Хоча співпраця з Мінфіном США у цій сфері посилюється, Власюк вважає малоефективними вживані заходи через брак регулювання і обмежені інструменти контролю.

"Іноді криптобіржі не мають навіть юридичної особи, і цей інтернет-інструмент формально не може бути санкціонований. Основне там не юридична особа, а, наприклад, код, який вони використовують, або там адреса якась загальна, або там мережа гаманців, які вони використовують", - пояснив він.

Втім, попри певне зближення позицій Києва і Вашингтона, Власюк висловив занепокоєння тим, що США останнім часом не запроваджують нових масштабних санкційних пакетів, натомість зосереджуючись на виконанні вже існуючих. Він також звернув увагу на 12 випадків послаблення санкцій проти РФ та Білорусі протягом останнього року, які, на його думку, створюють "небезпечний сигнал".

Уповноважений президента застеріг, що такі кроки можуть послабити тиск на Кремль "у критичний момент".

"Нам здається, що це все тільки заохочує Путіна уникати серйозних розмов про мир на адекватних умовах", - резюмував посадовець.