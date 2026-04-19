Укрэнерго не прогнозирует отключений света 20 апреля
В понедельник, 20 апреля, в Украине не прогнозируется введение графиков отключений электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", которое приводит Цензор.НЕТ.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако призывают граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.
"Просим сократить использование мощных электроприборов в вечернее время, чтобы избежать перегрузки энергосистемы", – подчеркивают специалисты.
Ситуация в энергосистеме и рекомендации
По данным"Укрэнерго", ограничения электроснабжения пока не предусмотрены. В то же время в период с 18:00 до 22:00 потребителям рекомендуют минимизировать использование энергоемких приборов, чтобы поддержать стабильную работу сети.
Специалисты подчеркивают, что даже при отсутствии отключений сознательное потребление электроэнергии помогает избежать перегрузок и сохранить баланс в системе.
Подготовка к зиме и развитие генерации
Параллельно продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Среди ключевых задач - усиление защиты объектов критической инфраструктуры, урегулирование задолженности в сфере теплоснабжения и поддержка населения.
Ранее в правительстве сообщали о планах запуска новой генерации мощностью 1,3 ГВт, что должно укрепить энергосистему страны. Эксперты также отмечают необходимость упрощения процедур подключения к сетям для ускорения развития энергетических проектов.
В частности, представители отрасли предлагают разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции, что может существенно сократить сроки реализации новых мощностей.
