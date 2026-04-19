Укрэнерго не прогнозирует отключений света 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, в Украине не прогнозируется введение графиков отключений электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", которое приводит Цензор.НЕТ.

Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако призывают граждан ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

"Просим сократить использование мощных электроприборов в вечернее время, чтобы избежать перегрузки энергосистемы", – подчеркивают специалисты.

Ситуация в энергосистеме и рекомендации

По данным"Укрэнерго", ограничения электроснабжения пока не предусмотрены. В то же время в период с 18:00 до 22:00 потребителям рекомендуют минимизировать использование энергоемких приборов, чтобы поддержать стабильную работу сети.

Специалисты подчеркивают, что даже при отсутствии отключений сознательное потребление электроэнергии помогает избежать перегрузок и сохранить баланс в системе.

Подготовка к зиме и развитие генерации

Параллельно продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Среди ключевых задач - усиление защиты объектов критической инфраструктуры, урегулирование задолженности в сфере теплоснабжения и поддержка населения.

Ранее в правительстве сообщали о планах запуска новой генерации мощностью 1,3 ГВт, что должно укрепить энергосистему страны. Эксперты также отмечают необходимость упрощения процедур подключения к сетям для ускорения развития энергетических проектов.

В частности, представители отрасли предлагают разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции, что может существенно сократить сроки реализации новых мощностей.

