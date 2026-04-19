Укренерго не прогнозує відключень світла 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, в Україні не прогнозують застосування графіків відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", яке наводить Цензор.НЕТ.

Енергетики зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, однак закликають громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у години пікового навантаження.

"Просимо зменшити використання потужних електроприладів у вечірній час, щоб уникнути перевантаження енергосистеми", – наголошують фахівці.

Ситуація в енергосистемі та рекомендації

За даними "Укренерго", обмеження електропостачання наразі не передбачаються. Водночас у період з 18:00 до 22:00 споживачам радять мінімізувати використання енергоємних приладів, щоб підтримати стабільну роботу мережі.

Фахівці підкреслюють, що навіть за відсутності відключень свідоме споживання електроенергії допомагає уникнути перевантажень і зберегти баланс у системі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення граничної ціни на електроенергію вдарить по промисловості і виробництву зброї, – експерт

Підготовка до зими та розвиток генерації

Паралельно триває підготовка до наступного опалювального сезону. Серед ключових завдань — посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури, врегулювання заборгованості у сфері теплопостачання та підтримка населення.

Раніше в уряді повідомляли про плани запуску нової генерації потужністю 1,3 ГВт, що має посилити енергосистему країни. Експерти також наголошують на необхідності спрощення процедур підключення до мереж для прискорення розвитку енергетичних проєктів.

Зокрема, представники галузі пропонують дозволити інвесторам самостійно будувати підстанції, що може суттєво скоротити строки реалізації нових потужностей.

