На фронте за сутки 206 боестолкновений: наиболее горячо на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

В целом за прошедшие сутки, 19 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 206 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 253 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 7767 дронов-камикадзе и осуществил 2916 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 85 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Ивановка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области; Воздвиженская, Гуляйпольское, Любицкое, Никольское, Долинка, Чаривное, Копани Запорожской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1050 человек. Также враг потерял два танка, две боевые бронированные машины, 72 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 1427 беспилотных летательных аппаратов, 174 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиационных удара, применив семь управляемых бомб, осуществил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Синельниково, Прилипка, Старица, Волчанск, Вильча и в направлении Бочкового.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отразили десять вражеских атак в районах населенных пунктов Куриловка, Колесниковка, Кившаровка, Боровская Андреевка и Радьковка.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи населенных пунктов Кармазиновка, Грековка, Дробишево, Лиман и в направлении населенных пунктов Шийковка и Твердохлебово.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Голубовка и Никифоровка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки и Софиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Затишье, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филия в направлении Новоалександровки, Васильевки, Ганновки и Шевченко", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Сичневое.

На Гуляйпольском направлении произошло 33 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Варваровка, Доброполье, Зеленое, Святопетровка, Цветковое, Зализнычное, Прилуки, Еленоконстантиновка и в направлении населенных пунктов Верхняя Терса, Гуляйпольское, Горькое.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Павловка и Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак вблизи острова Белогрудый и Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.