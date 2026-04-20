РФ манипулирует данными о состоянии своей экономики, - разведка Швеции

Россия пытается убедить Запад в стабильности своей экономики, несмотря на санкции и огромные расходы на войну против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью FT заявил глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что, несмотря на заявления, российская экономика не смогла восстановиться даже несмотря на рост цен на нефть во время войны на Ближнем Востоке. России нужно, чтобы цены на нефть марки Urals (ее основной сорт) оставались на уровне более $100 за баррель в течение года, чтобы покрыть дефицит бюджета, и значительно дольше, чтобы сгладить другие экономические проблемы.

Россия может потерять часть доходов от войны

Нильссон заявил, что способность России финансировать войну против Украины может снизиться, если США и Израиль будут соблюдать соглашение о прекращении огня с Ираном, а мировые цены на нефть стабилизируются.

Он подчеркнул, что Москва уже перераспределила ресурсы на развитие беспилотных систем и дальнобойного оружия, однако за пределами этих направлений российский оборонно-промышленный комплекс остается неэффективным и в значительной степени пораженным коррупцией и финансовой зависимостью от государственных банков.

По словам Нильссона, российская оборонная промышленность, за исключением сегмента беспилотников, является убыточной и системно зависимой от государственного кредитования. Он также указал на проблемы с коррупцией и неэффективным управлением.

Аналитик сослался на официальные данные России, согласно которым ВВП страны сократился на 1,8% в январе-феврале. Также глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина признавала дальнейшее ухудшение внешних экономических условий для экспорта и импорта.

В то же время Нильссон считает, что реальная ситуация хуже, чем показывает официальная статистика, в частности из-за недооценки инфляции.

Скрытые риски: инфляция, дефицит и возможные финансовые проблемы

По оценке шведской разведки, уровень инфляции в России может быть ближе к 15%, а не к официальным 5,86%.

Также Нильссон заявил, что вместе с немецкой разведкой BND Швеция фиксирует признаки занижения Россией дефицита бюджета примерно на $30 млрд, а также потенциальные риски банковской нестабильности.

Нильссон предположил, что Путин может не полностью осознавать масштаб экономических проблем из-за искаженной внутренней информации. В то же время, по его словам, это не меняет общей тенденции.

Шведская разведка считает, что Россия фактически "живет в долг", а ее экономика движется либо к длительному спаду, либо к резкому шоку. В любом случае это, по мнению Нильссона, ведет к дальнейшему ухудшению ситуации и риску финансового кризиса.

