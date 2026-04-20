РФ маніпулює даними про стан своєї економіки, - розвідка Швеції

: Росія перебільшує стійкість своєї економіки

РФ намагається переконати Захід у стабільності своєї економіки, попри санкції та великі витрати на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю FT заявив голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон.

Він наголосив, що попри заяви,  російська економіка не змогла відновитися навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході. Росії потрібно, щоб ціни на нафту марки Urals (її основний сорт) залишалися на рівні понад $100 за барель протягом року, щоб закрити дефіцит бюджету, і значно довше, щоб згладити інші економічні проблеми.

Росія може втратити частину доходів від війни

Нільссон заявив, що здатність Росії фінансувати війну проти України може знизитися, якщо США та Ізраїль дотримуватимуться угоди про припинення вогню з Іраном, а світові ціни на нафту стабілізуються.

Він наголосив, що Москва вже перерозподілила ресурси на розвиток безпілотних систем і далекобійної зброї, однак поза цими напрямами російський оборонно-промисловий комплекс залишається неефективним і значною мірою ураженим корупцією та фінансовою залежністю від державних банків.

За словами Нільссона, російська оборонна промисловість, окрім сегмента безпілотників, є збитковою та системно залежною від державного кредитування. Він також вказав на проблеми з корупцією та неефективним управлінням.

Розвідник послався на офіційні дані Росії, згідно з якими ВВП країни скоротився на 1,8% у січні-лютому. Також голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна визнавала подальше погіршення зовнішніх економічних умов для експорту та імпорту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Резерви вичерпані": В уряді Росії визнали, що державі не вистачає грошей

Водночас Нільссон вважає, що реальна ситуація є гіршою, ніж офіційна статистика, зокрема через недооцінку інфляції.

Приховані ризики: інфляція, дефіцит і можливі фінансові проблеми

За оцінкою шведської розвідки, рівень інфляції в Росії може бути ближчим до 15%, а не до офіційних 5,86%.

Також Нільссон заявив, що разом із німецькою розвідкою BND Швеція фіксує ознаки заниження Росією дефіциту бюджету приблизно на $30 млрд, а також потенційні ризики банківської нестабільності.

Нільссон припустив, що Путін може не повністю усвідомлювати масштаб економічних проблем через викривлену внутрішню інформацію. Водночас за його словами, це не змінює загальної тенденції.

Шведська розвідка вважає, що Росія фактично "живе в борг", а її економіка рухається або до тривалого спаду, або до різкого шоку. У кожному разі це, на думку Нільссона, веде до подальшого погіршення ситуації та ризику фінансової кризи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У березні РФ втратила $2,3 млрд нафтових доходів після далекобійних ударів України, - Зеленський

Топ коментарі
О це новина, можна подумати що вони колись не брехали. Ху.... лостан суцільна територія брехні
20.04.2026 09:21
Китай їм не дасть завалитись поки в кацапів є м'ясо для війни, тож можна вважати що їх економіка для ведення війни достатньо стабільна 🤔
20.04.2026 09:26
Трампон теж допомагає. З усіх сил допомагає.
20.04.2026 09:30
20.04.2026 09:21
20.04.2026 09:26
тим паче Байкал, це стратегiчне питання.
показати весь коментар
20.04.2026 09:30 Відповісти
Активність Китаю щодо розробки ресурсів озера Байкал включає кілька напрямків, основні з яких - це спроби налагодити промисловий розлив та експорт води, а також інфраструктурні проєкти. Це викликає серйозну стурбованість у місцевих жителів та екологів через ризики для екосистеми озера.
показати весь коментар
20.04.2026 10:27 Відповісти
Основні аспекти розробки Байкалу Китаєм:

Експорт води: Китайські інвестори активно намагалися побудувати заводи з розливу води на берегах Байкалу (зокрема, в Іркутській області) для її подальшого транспортування до КНР.

Трубопровід: Розглядалися проєкти прокладання трубопроводу завдовжки понад 1000 км для перекачування байкальської води через Монголію до Китаю (провінція Ганьсу).

Інвестиції в інфраструктуру: Китайські компанії інвестують у будівництво готелів та інфраструктури, що призводить до забудови берегів озера, включаючи острів Ольхон.

Економічна експансія: Дослідники зазначають, що Байкал поступово стає частиною економічних інтересів Китаю, що зумовлено посиленням зв'язків між РФ та КНР.
показати весь коментар
20.04.2026 10:28 Відповісти
питна вода це основа всього живого. Тому я написав Байкал для Китаю це стратегiчне питання.
показати весь коментар
20.04.2026 10:49 Відповісти
Якщо побудують трубопровід, то Байкал стане другим Аральським морем.
показати весь коментар
20.04.2026 11:09 Відповісти
не якщо, а коли.
показати весь коментар
20.04.2026 11:51 Відповісти
Коли китайці повернуть свої історичні землі, то трубопровід вже буде непотрібний.
показати весь коментар
20.04.2026 11:58 Відповісти
питання води стане ранiше.
показати весь коментар
20.04.2026 13:21 Відповісти
Китаю - всеодно - бо Китай отримає вигоду однаково - чи рашка конає, чи рашка здохне.
Однозначно Китаю не вигідно процвітання рашки.
показати весь коментар
20.04.2026 10:53 Відповісти
Китаю вигідно послаблення Заходу, а неспроможність приборкати кацапів ослаблює Захід як ніщо інше. Тож Китаю "не всеодно" 🤔
показати весь коментар
20.04.2026 10:59 Відповісти
Абсолютно навпаки - Китай дуже розлючений, що війна озброює колишніх мягкотілих європейців.
Тепер Європа готова до будь якої війни - і ні наяки поступки Китаю не піде.
У тебе неправильні дані.
Євро як валюта за час російської війни сильно Укріпився.
показати весь коментар
20.04.2026 13:00 Відповісти
Тоді чого це "чудове" укріплення євро так напрядає, наприклад, німців? 🙄

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через стрімке падіння курсу американської валюти, яке створює додатковий тиск на європейських експортерів.
За його словами, нинішній курс є "значним додатковим тягарем для німецької експортної промисловості", а міністр економіки Катерина Райхе додала, що кожне зміцнення євро "рівносильне своєрідному додатковому митному збору".
показати весь коментар
20.04.2026 13:11 Відповісти
Агент Краснов вже спішить на поміч
показати весь коментар
20.04.2026 10:50 Відповісти
Поэтому вы решили их не добивать и не перекрывать поток танкеров, запустить им нефтепровод и ослабить санкции руками США. Логично.
показати весь коментар
20.04.2026 11:03 Відповісти
 
 