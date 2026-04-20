Из-за вражеских атак произошло отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго
В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Прогнозы по восстановлению
Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Графики отключений
Сегодня применение ограничений не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго.
"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.
