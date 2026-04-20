Новини
Через ворожі атаки є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Відключення електроенергії на 20 квітня

Внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Прогнози щодо відновлення

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Графіки відключень

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали в Міненерго.

Гарний план захисту від очільників мва ова свириденко прочитала. Вони ж так вчасно все подали, що влна взахваті про це розпиналася.
Кур...и окозамилювачі😡😡😡😡😡
20.04.2026 11:16
 
 