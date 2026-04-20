Матернова не планирует продолжать работу на "институциональных должностях" после Украины

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что не планирует продолжать работу на "институциональных должностях" после завершения нынешней миссии. Она занимает пост посла ЕС в Украине с осени 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в своем посте на Facebook.

Поздно вечером 19 апреля Матернова опубликовала сообщение, в котором отметила, что ее нынешняя работа послом ЕС в Украине станет последней "институциональной" должностью, однако не уточнила, идет ли речь только о структурах ЕС или о более широком круге государственных и международных институтов.

"Поработав в частной юридической практике, Всемирном банке, Еврокомиссии и правительстве моей родной Словакии, я знаю, что самая значимая и влиятельная моя работа - представлять ЕС в Украине. Стране, находящейся в состоянии войны. Войны, которая имеет значение для будущего всего европейского континента", - пишет посол.

Позиция относительно реформ в Украине

В своем посте Матернова также подчеркнула, что более десяти лет участвует в процессах реформ в Украине – в сферах демократии, экономики и верховенства права.

"Я никогда не приму нарастающий нарратив о том, что реформы затормозились и "здесь нет достижений" – особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Это не просто неправильно – это опасно и очень несправедливо", – заявила она.

Посол подчеркнула, что ее позиция была ключевым посланием во время выступления на мероприятии, посвященном реформам в сфере правосудия.

Украина во время войны

Матернова отметила, что Украина проводит масштабные реформы даже в условиях полномасштабной войны.

"Украина делает нечто беспрецедентное – она реформирует государство и государственные учреждения в условиях полномасштабной войны. Украина достигла большого прогресса с начала полномасштабной войны 24 февраля и подачи заявки на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года", – добавила она.

