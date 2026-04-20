Матернова не планує продовжувати роботу на "інституційних посадах" після України

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що не планує продовжувати роботу на "інституційних посадах" після завершення нинішньої місії. Вона обіймає посаду посла ЄС в Україні з осені 2023 року.

Пізно ввечері 19 квітня Матернова опублікувала повідомлення

Пізно ввечері 19 квітня Матернова опублікувала повідомлення, в якому зазначила, що її нинішня робота послом ЄС в Україні стане останньою "інституційною" посадою, однак не уточнила, чи йдеться лише про структури ЄС, чи ширше коло державних та міжнародних інституцій.

"Попрацювавши у приватній юридичній практиці, Світовому банку, Єврокомісії та уряді моєї рідної Словаччини, я знаю, що найбільш значуща і впливова моя робота – представляти ЄС в Україні. Країні у стані війни. Війни, яка має значення для майбутнього всього європейського континенту", – пише посол.

Позиція щодо реформ в Україні

У своєму дописі Матернова також наголосила, що понад десять років залучена до процесів реформ в Україні - у сферах демократії, економіки та верховенства права.

"Я ніколи не прийму наростаючий наратив про те, що реформи загальмували і ‘тут немає досягнень’ – особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Це не просто неправильно – це небезпечно, і дуже несправедливо", – заявила вона.

Посол підкреслила, що її позиція була ключовим меседжем під час виступу на заході, присвяченому реформам у сфері правосуддя.

Україна під час війни

Матернова відзначила, що Україна проводить масштабні реформи навіть в умовах повномасштабної війни.

"Україна робить щось безпрецедентне – вона реформує державу і держустанови в умовах повномасштабної війни. Україна досягла великого прогресу від початку повномасштабної війни 24 лютого і подання заявки на вступ у ЄС 28 лютого 2022", – додала вона.

