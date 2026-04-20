РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8696 посетителей онлайн
Новости Взяточники
1 853 13

ГБР задержало на взятке руководителя ВВК Паука на Закарпатье - нашли почти 500 000$, - СМИ

дбр

Правоохранители задержали за получение взятки Владимира Паука — дерматовенеролога и председателя военно-врачебной комиссии при Береговской больнице на Закарпатье.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информируетЦензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Нацполом задержали на взятке руководителя ВВК в Берегово, который, по версии следствия, организовал схему по оформлению заключений о негодности к военной службе.

Речь идет о Владимире Пауке — дерматовенерологе и председателе военно-врачебной комиссии при Береговской больнице", — говорится в сообщении.

Паука поймали с поличным во время получения неправомерной выгоды за помощь военнослужащему в получении соответствующего заключения ВВК.

Нашли наличные

  • После задержания правоохранители провели обыски. Дома у фигуранта уже нашли почти 500 000$ наличными.

"Насколько мне известно, обыски продолжаются, и это может быть не окончательная сумма, которую обнаружат у руководителя ВВК", — добавил журналист.

Автор: 

взятка ГБР военно-врачебная комиссия Закарпатская область Береговский район Берегове
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Глитай або ж павук...
показать весь комментарий
20.04.2026 16:36 Ответить
+1
Черговий 3.14дарас спалився на рівному місці на "Закарпатському фронті"... А мріяв попасти на службу в батальйон "Монако" і там проживати, мабуть...
показать весь комментарий
20.04.2026 16:37 Ответить
+1
" і чого це ніхто не хоче йти в армію?!" Так дивуються, потім сідає в свій Порш і їде до ресторану, звичайний працівник влк, ти диви які кляті ухилянти! Не хочуть захищати мене , щоб я жив за допомогою них своє найкраще життя.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Павуки в банці.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:38 Ответить
20.04.2026 16:40
показать весь комментарий
20.04.2026 16:40 Ответить
Можна було кинуть Павука.Наобіцять грошей,здать його ДБР,і піти в армію.Але несли,платили мовчки.Плодили корупцію.А тепер всі його липові висновки скасують і плакали гроші у лохів.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:51 Ответить
Нє - ну - пауку сам Бог велів плести павутину - так і живем
показать весь комментарий
20.04.2026 16:46 Ответить
Павук попав в павутину.Наколядував у ухилянтів,дерматовенеролог.Цікаво,які він діагнози ставив?Гігантські
**********,стригучий тріпер? Яких тільки прізвищ не бачив.В нашому районі був воєнком на прізвище Упир.Доречі нормальний чолов'яга.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:47 Ответить
500 000$ на дрібні витрати

показать весь комментарий
20.04.2026 16:50 Ответить
павуки гребуть бабло так, ніби завтра кінець війні і більше такого шансу у них не буде...
показать весь комментарий
20.04.2026 16:55 Ответить
уважуха всім сзч.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:56 Ответить
Не заносив наверх.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:01 Ответить
Податок на життя.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:09 Ответить
Мразота. А чийсь батько, син, коханий сидить зараз в окопі, захищаючи і ці ср*ки.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:09 Ответить
 
 