ГБР задержало на взятке руководителя ВВК Паука на Закарпатье - нашли почти 500 000$, - СМИ
Правоохранители задержали за получение взятки Владимира Паука — дерматовенеролога и председателя военно-врачебной комиссии при Береговской больнице на Закарпатье.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, информируетЦензор.НЕТ.
Детали
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ и Нацполом задержали на взятке руководителя ВВК в Берегово, который, по версии следствия, организовал схему по оформлению заключений о негодности к военной службе.
Речь идет о Владимире Пауке — дерматовенерологе и председателе военно-врачебной комиссии при Береговской больнице", — говорится в сообщении.
Паука поймали с поличным во время получения неправомерной выгоды за помощь военнослужащему в получении соответствующего заключения ВВК.
Нашли наличные
- После задержания правоохранители провели обыски. Дома у фигуранта уже нашли почти 500 000$ наличными.
"Насколько мне известно, обыски продолжаются, и это может быть не окончательная сумма, которую обнаружат у руководителя ВВК", — добавил журналист.
