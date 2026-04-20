ДБР затримало на хабарі керівника ВЛК Паука на Закарпатті - знайшли майже 500 000$, - ЗМІ

Правоохоронці затримали на хабарі Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні на Закарпатті.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполом затримали на хабарі керівника ВЛК у Берегові, який, за версією слідства, організував схему з оформлення висновків про непридатність до військової служби.

Йдеться про Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні", - йдеться у повідомленні.

Паука взяли на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за допомогу військовослужбовцю в отриманні відповідного висновку ВЛК.

Знайшли готівку

  • Після затримання правоохоронці провели обшуки. Вдома у фігуранта вже знайшли майже 500 000$ готівкою.

"Наскільки мені відомо, обшуки тривають, і це може бути не остаточна сума, яку виявлять у керівника ВЛК", - додав журналіст.

" і чого це ніхто не хоче йти в армію?!" Так дивуються, потім сідає в свій Порш і їде до ресторану, звичайний працівник влк, ти диви які кляті ухилянти! Не хочуть захищати мене , щоб я жив за допомогою них своє найкраще життя.
20.04.2026 16:40 Відповісти
Мразота. А чийсь батько, син, коханий сидить зараз в окопі, захищаючи і ці ср*ки.
20.04.2026 17:09 Відповісти
Нічого, поділиться грошима і невдовзі відпустять, як Крупу.
20.04.2026 17:35 Відповісти
Глитай або ж павук...
20.04.2026 16:36 Відповісти
Чекаю коли ВАКС виправдає і цього підераса. Бо саме так і буде.
Де там Крупа?
Декларує по черзі награбоване в людей.
ВАКС задоволений, НАЗК теж не бачить в цьому проблем.
Радіной з шабуніним пох...й, бо їх справа піз...іти про антикорупційну політику, і на цьомо косити мільйони баксів і скирдувати їх в свої валізи.
Всі при справі, всі прі баблі бо український народ поважає всіх хто його обкрадає, просто за наглість і відсутність совісті.
20.04.2026 17:35 Відповісти
Тут підсудність не ВАКС, а звичайного місцевого суду.
20.04.2026 23:26 Відповісти
Черговий 3.14дарас спалився на рівному місці на "Закарпатському фронті"... А мріяв попасти на службу в батальйон "Монако" і там проживати, мабуть...
20.04.2026 16:37 Відповісти
ще не вечiр. Може таким чином вiн купляе офiйний квиток.
20.04.2026 18:35 Відповісти
я про це не подумав - Ви маєте рацію, мабуть...
20.04.2026 18:37 Відповісти
Павуки в банці.
20.04.2026 16:38 Відповісти
Можна було кинуть Павука.Наобіцять грошей,здать його ДБР,і піти в армію.Але несли,платили мовчки.Плодили корупцію.А тепер всі його липові висновки скасують і плакали гроші у лохів.
20.04.2026 16:51 Відповісти
Так може такий і знайшовся що так зробив.
20.04.2026 17:32 Відповісти
Можливо.Один з тисячі.Він не місяць окучував,думаю і не один рік.
20.04.2026 20:02 Відповісти
Так тож Берегово,там за орбана топлять.
20.04.2026 19:03 Відповісти
Сєрґєй, поки ти будеш чекати, що менти-прокурори будуть тебе захищати, то кацапи будуть у твоїй(!) хаті ґвалтувати твоїх дітей. Продовжуй скавуліти...
20.04.2026 19:32 Відповісти
Де ти "воюєш" , нахронтинця?
20.04.2026 19:41 Відповісти
Це зовсім по скотські.Питать у жінки де воюєш.Сидів би вже нишком під спідницею,нє,треба показать що ти кончена гнида.
20.04.2026 20:07 Відповісти
Це місцева скабеева, вони воюють тільки в інтернеті.
20.04.2026 20:12 Відповісти
Дрюля а ти де "воюєш" ?В інтернеті?
20.04.2026 20:13 Відповісти
Іди за кораблем масква,гнида.Ще я сцикунам не відчитувався.Своє відвоював.Де воював мають право питать ті хто воював сам,а не диванна нікчема.
20.04.2026 21:27 Відповісти
Нє - ну - пауку сам Бог велів плести павутину - так і живем
20.04.2026 16:46 Відповісти
Мабуть чимало "мух" наловив,якщо вони йому пів ляма за відкуп занесли.
20.04.2026 18:13 Відповісти
Йому б один раз "муху" зловити
20.04.2026 18:17 Відповісти
Павук попав в павутину.Наколядував у ухилянтів,дерматовенеролог.Цікаво,які він діагнози ставив?Гігантські
**********,стригучий тріпер? Яких тільки прізвищ не бачив.В нашому районі був воєнком на прізвище Упир.Доречі нормальний чолов'яга.
20.04.2026 16:47 Відповісти
500 000$ на дрібні витрати

20.04.2026 16:50 Відповісти
павуки гребуть бабло так, ніби завтра кінець війні і більше такого шансу у них не буде...
20.04.2026 16:55 Відповісти
уважуха всім сзч.
20.04.2026 16:56 Відповісти
Не заносив наверх.
20.04.2026 17:01 Відповісти
Податок на життя.
20.04.2026 17:09 Відповісти
скажу більше-вже дуже багато загинуло на фронті синів,батьків через таких гандонів як цей
20.04.2026 17:29 Відповісти
Потрібен закон, що якщо людина яка перебуває на державній посаді не може довести походження грошей та іншого майна, то гроші та майно заарештовуються і передаються державі
20.04.2026 17:25 Відповісти
А владі Зе не вигідно міняти законодавство.
20.04.2026 17:28 Відповісти
Ви хочете усіх посадовців зробити жебраками?
20.04.2026 17:36 Відповісти
не державі, там їх всеодно поділять і роздерибанять, як Міжгіря...хоча і не приходить в голову, хто і як би справедливо розпорядився, не намочивши до того свої пальці. Нікому віри вже немає.
20.04.2026 19:20 Відповісти
Нічого, поділиться грошима і невдовзі відпустять, як Крупу.
20.04.2026 17:35 Відповісти
Те,про що розповідається в статті, це лише один бік медалі. А є ще реверс та гурт! Пояснюю. Реверс,це реально хворі люди,що визнані придатними до військової служби. А гурт,це зневіра громадян в будь-яку справедливість від держави. Хто за це відповість?...
20.04.2026 17:36 Відповісти
Цімбори наносили . Нехай далі шукають !
20.04.2026 17:39 Відповісти
Вже одну брали. І що? Перднули у калюжу.
20.04.2026 17:46 Відповісти
то він наколядував
20.04.2026 18:13 Відповісти
а сколько не нашли
20.04.2026 18:42 Відповісти
Все місто Берегово та весь Берегівський р-н ходить з фіктивними довідками про інвалідність. Це все схоже на якусь трагікомедію, але ж не на державу, яка бореться за виживання. Риба гниє з голови, яку вже давно пора було бензопилою відрізати.
20.04.2026 18:54 Відповісти
Справа Крупи живе і процвітає.. Доречі, як у неї там справи.?
20.04.2026 18:58 Відповісти
Чув відпустили, дома сидить.
20.04.2026 20:15 Відповісти
ой, та не може бути...ніколи такого не було і от раптом!!!На тобі. Спайдермен забув поділитися? А скільки справді хворих людей, яких ці ублюдки буквально виловлюють з допомогою ФПВ і тепловізорів по селах у Закарпатті послали навіть не на підготовку, а прямо на передок! І це не поодинокий випадок. Таке відбувається по цілій Україні. А ці гниди чомусь не їздять по готелях, пансіонах і пансіончихах, які в останні роки повиростали навіть у колись заповітних місцях. Туди зась, там вже "порєшалі" та ще й по пиці можна відхопити. Доки не буде справедливої та прозорої мобілізаціїї, то так воно і буде надалі. В народі вже анекдоти про це складають : "Коли над Буковелем пролетів випадковий дрон, то 15 депутатів отримали УБД, три прокурори - пожиттєву інваліднсть, а мусорський полкан - героя україни"...
20.04.2026 19:15 Відповісти
теж мені подвиг зробили , краще знайдіть хоч одного керівника ВЛК в Україні з 2022 року який не бере хабарів
20.04.2026 19:25 Відповісти
500 000$ : 5 000= 100 людей - рота
20.04.2026 20:01 Відповісти
Ловлять тих хто берега попутав. Більшість жуків сидять тихенько, скирдують в банки та закопують на городі. Бігають у вишиванках, військовій формі, співають гімн, в 9.00 - хвилина мовчання - це святе. Після війни з медалями розказуватимуть як під Бахмутом побратима витягував, пораненого...
А зараз розказують спійманому селянину як потрібно родіну любить. І скільки це коштує.
20.04.2026 20:38 Відповісти
КРУПА ВЖЕ НЕ МОЖЕ РВАТИ ЗІ СМІХУ ЖИВІТ,ПОЖАЛІЙТЕ НЕБІДНУ ЖІНОЧКУ
20.04.2026 20:43 Відповісти
я хз, как с такими влк выигрывать войну
наверное, пора уже женщин призывать на службу по контракту.
20.04.2026 23:49 Відповісти
Знову ІПСО. Скільки можна?
21.04.2026 17:38 Відповісти
 
 