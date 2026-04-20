ДБР затримало на хабарі керівника ВЛК Паука на Закарпатті - знайшли майже 500 000$, - ЗМІ
Правоохоронці затримали на хабарі Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні на Закарпатті.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполом затримали на хабарі керівника ВЛК у Берегові, який, за версією слідства, організував схему з оформлення висновків про непридатність до військової служби.
Йдеться про Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні", - йдеться у повідомленні.
Паука взяли на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за допомогу військовослужбовцю в отриманні відповідного висновку ВЛК.
Знайшли готівку
- Після затримання правоохоронці провели обшуки. Вдома у фігуранта вже знайшли майже 500 000$ готівкою.
"Наскільки мені відомо, обшуки тривають, і це може бути не остаточна сума, яку виявлять у керівника ВЛК", - додав журналіст.
Де там Крупа?
Декларує по черзі награбоване в людей.
ВАКС задоволений, НАЗК теж не бачить в цьому проблем.
Радіной з шабуніним пох...й, бо їх справа піз...іти про антикорупційну політику, і на цьомо косити мільйони баксів і скирдувати їх в свої валізи.
Всі при справі, всі прі баблі бо український народ поважає всіх хто його обкрадає, просто за наглість і відсутність совісті.
**********,стригучий тріпер? Яких тільки прізвищ не бачив.В нашому районі був воєнком на прізвище Упир.Доречі нормальний чолов'яга.
А зараз розказують спійманому селянину як потрібно родіну любить. І скільки це коштує.
наверное, пора уже женщин призывать на службу по контракту.