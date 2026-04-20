ДБР затримало на хабарі керівника ВЛК Паука на Закарпатті - знайшли майже 500 000$, - ЗМІ

Правоохоронці затримали на хабарі Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні на Закарпатті.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполом затримали на хабарі керівника ВЛК у Берегові, який, за версією слідства, організував схему з оформлення висновків про непридатність до військової служби.

Йдеться про Володимира Паука — дерматовенеролога та голову військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві викрили посередника, який за майже 10 тисяч доларів обіцяв клієнту "потрібний" висновок ВЛК. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Паука взяли на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за допомогу військовослужбовцю в отриманні відповідного висновку ВЛК.

Знайшли готівку

Після затримання правоохоронці провели обшуки. Вдома у фігуранта вже знайшли майже 500 000$ готівкою.

"Наскільки мені відомо, обшуки тривають, і це може бути не остаточна сума, яку виявлять у керівника ВЛК", - додав журналіст.

Також читайте: Посадовець РТЦК Одещини за $10 тис. обіцяв вирішити питання із СЗЧ, його затримали. ФОТО