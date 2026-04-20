1 108 11

Незаконные снятия арестов: ВСП ограничилась лишь предупреждением для Печерской судьи Киева Ильевой

Судья Печерского суда города Киева Татьяна Ильева

Первая дисциплинарная палата ВСП привлекла судью Печерского райсуда Киева Татьяну Ильеву к ответственности по жалобе НАБУ. Однако вместо ожидаемого строгого наказания ограничились лишь предупреждением в адрес судьи - самым мягким из возможных взысканий.

Об этом пишет "Автомайдан", передает Цензор.НЕТ.

В чем дело?

По версии НАБУ, судья незаконно снимала аресты с изъятых средств. В одном случае она вернула более 4 млн грн, в другом - более 15 млн грн. Однако деньги после ее решений получали совершенно посторонние люди, после чего средства, как и ожидалось, исчезали.

Также Ильева, злоупотребляя служебным положением, сняла арест с $100 тыс. со счетов экс-вицепрезидента "Хліб України" Андрея Миханива, которого обвиняют в легализации денег Павла Лазаренко. Судья вообще не имела права рассматривать этот вопрос, поскольку дело уже рассматривалось по существу в другом суде. Но такие "процессуальные мелочи" ее не остановили, уточняет "Антимайдан".

Дисциплинарный инспектор предлагал вынести судье выговор с лишением надбавок на месяц. Вместе с тем член ВСП Мороз вообще выступил за закрытие дела - мол, дисциплинарный орган не должен оценивать судебные решения. В итоге сошлись на "компромиссе" - предупреждении. И даже это решение приняли не единогласно.

Рассмотрение дела с задержками

"Заседания неоднократно переносили, в частности из-за болезни судьи. Кстати, еще в декабре 2023 года наши юристы подали отдельную жалобу на Ильеву - и с тех пор она так и зависла у дисциплинарного инспектора Алексея Кабанца. Он должен был бы определить ее приоритетной, поскольку речь идет о судье, в отношении которой есть подозрение от НАБУ. Но более двух лет жалоба без движения в общей очереди", - пишет издание.

  • Кроме того, следователи BIHUS.Info зафиксировали у семьи судьи строительство под Киевом, дорогие автомобили и миллионные "подарки" от матери. При этом официальные доходы этой матери - торговля пирожками и фермерство. Ильева также обязывала генпрокурора Венедиктову забрать у НАБУ дело о рекордной взятке в $5 млн, но реализовать этот план не удалось. Она же принимала нужные Портнову решения, в частности по делу против Виталия Шабунина. Их впоследствии отменял Верховный Суд.

"То есть, когда судья принимает решения, из-за которых из-под ареста "испаряются" миллионы, по мнению ВСП, это незначительный проступок. Судья получила самое мягкое из возможных здесь наказание вместо реальной ответственности. И дальше беспрепятственно будет работать в одном из самых влиятельных судов страны", - добавили там.

Мабуть підготовка "до засідання" була добре організована...
20.04.2026 18:03 Ответить
....а сЦуді - кто.....
20.04.2026 18:03 Ответить
Помахали пальчиком і сказали а - я - яй - так і живем
20.04.2026 18:04 Ответить
В чому її не відправили у СІЗО??? Вона злодій і крадій , в не суддя ...
20.04.2026 18:06 Ответить
"не на часі..."
20.04.2026 18:07 Ответить
ворон ворону око не виклює
20.04.2026 18:09 Ответить
Судівська мафія. Отримують захмарні зарплати, ще й схематозять. Таких треба гнати в шию і в камеру. А НАБУ і САП повинні перевірити статки всіх причетних до зловживань.
20.04.2026 18:21 Ответить
Не схожа вона на суддю, там в голові не закони, а бабло та салони.
20.04.2026 18:30 Ответить
Країна мрії шашличного
20.04.2026 18:39 Ответить
На скільки там все прогнило , нема слів.
20.04.2026 18:42 Ответить
Если это ее фото на странице-ведите ее ко мне,я ее "накажу"
20.04.2026 18:50 Ответить
 
 