УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9471 відвідувач онлайн
Новини Призначення суддів
3 890 25

Незаконні зняття арештів: ВРП обмежилася лише попередженням для Печерської судді Києва Ільєвої

Суддя Печерського суду міста Києва Тетяна Ільєва

Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Печерського райсуду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою НАБУ. Але замість очікуваного суворого покарання — обмежилися лише попередженням для судді. Найм’якшим стягненням з можливих.

Про це пише "Автомайдан", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що справа?

За версією НАБУ, суддя незаконно знімала арешти з вилучених коштів. В одному кейсі вона повернула понад 4 млн грн, в іншому — понад 15 млн грн. Однак гроші після її рішень отримували зовсім сторонні люди, після чого кошти очікувано зникали.

Також Ільєва, зловживаючи службовим становищем, зняла арешт зі $100 тис. із рахунків ексвіцепрезидента "Хліба України" Андрія Миханіва, якого звинувачують у легалізації грошей Павла Лазаренка. Суддя взагалі не мала права розглядати це питання, бо справу вже слухали по суті в іншому суді. Але такі "процесуальні дрібниці" її не зупинили, уточнює "Антимайдан".

Дисциплінарний інспектор пропонував дати судді догану з позбавленням доплат на місяць. Натомість член ВРП Мороз взагалі виступив за закриття справи — мовляв, дисциплінарний орган не має оцінювати судові рішення. У підсумку зійшлися на "компромісі" — попередженні. І навіть це рішення ухвалили не одноголосно.

Розгляд справи з затримками

"Засідання неодноразово переносили, зокрема через хворобу судді. До речі, ще у грудні 2023 року наші юристи подали окрему скаргу на Ільєву — і з того часу вона так і зависла у дисциплінарного інспектора Олексія Кабанця. Він мав би визначити її пріоритетною, бо йдеться про суддю з підозрою від НАБУ. Але понад два роки скарга без руху у загальній черзі", - пише видання.

  • Крім того, розслідувачі BIHUS.Info фіксували у родини судді будівництво під Києвом, дорогі авто і мільйонні "подарунки" від матері. При цьому офіційні доходи цієї матері — торгівля пиріжками й фермерство. Ільєва також зобов'язувала генпрокурорку Венедіктову забрати у НАБУ справу про рекордний хабар в $5 млн, але реалізувати цей план не вдалося. Вона ж ухвалювала потрібні Портнову рішення, зокрема у справі проти Віталія Шабуніна. Їх згодом скасовував Верховний Суд.

"Тобто, коли суддя ухвалює рішення, через які з-під арешту "випаровуються" мільйони, на думку ВРП, це малозначний проступок. Суддя отримала найм'якше стягнення з можливих тут замість реальної відповідальності. І далі безперешкодно буде працювати в одному з найвпливовіших судів країни", - додали там.

Автор: 

суддя автомайдан ВРП Вища рада правосуддя Ільєва Тетяна Печерський суд Києва
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
В чому її не відправили у СІЗО??? Вона злодій і крадій , в не суддя ...
показати весь коментар
20.04.2026 18:06 Відповісти
+13
ворон ворону око не виклює
показати весь коментар
20.04.2026 18:09 Відповісти
+12
Судівська мафія. Отримують захмарні зарплати, ще й схематозять. Таких треба гнати в шию і в камеру. А НАБУ і САП повинні перевірити статки всіх причетних до зловживань.
показати весь коментар
20.04.2026 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть підготовка "до засідання" була добре організована...
показати весь коментар
20.04.2026 18:03 Відповісти
....а сЦуді - кто.....
показати весь коментар
20.04.2026 18:03 Відповісти
ЗЄлєнскій

.
показати весь коментар
20.04.2026 19:53 Відповісти
Помахали пальчиком і сказали а - я - яй - так і живем
показати весь коментар
20.04.2026 18:04 Відповісти
Своя ж людина
показати весь коментар
20.04.2026 20:07 Відповісти
20.04.2026 18:06 Відповісти
"не на часі..."
показати весь коментар
20.04.2026 18:07 Відповісти
20.04.2026 18:09 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 18:21 Відповісти
Не схожа вона на суддю, там в голові не закони, а бабло та салони.
показати весь коментар
20.04.2026 18:30 Відповісти
Країна мрії шашличного
показати весь коментар
20.04.2026 18:39 Відповісти
На скільки там все прогнило , нема слів.
показати весь коментар
20.04.2026 18:42 Відповісти
Если это ее фото на странице-ведите ее ко мне,я ее "накажу"
показати весь коментар
20.04.2026 18:50 Відповісти
Скільки цій судді років? В неї весь професіоналізм на губах 😸
показати весь коментар
20.04.2026 19:01 Відповісти
Ільєва - кадра одного з менеджерів Зе - портнова. Вона цінна для Зе і ніхто її примтягувати до відповідальності не буде.
показати весь коментар
20.04.2026 19:03 Відповісти
А ну циц. Бач кріпаки голови попіднімали. То вища каста. Справжні кієвлянє.
показати весь коментар
20.04.2026 19:33 Відповісти
Абсолютно всі суди України треба розігнати без яких небудь пільг.Набрати нових з випускників вузів.Краще 5 місяців необізнаності чим постійна корупція в судах.Рука руку миє,або ворон ворону око не виклює.
показати весь коментар
20.04.2026 20:17 Відповісти
Зажерлись від безкарності
показати весь коментар
20.04.2026 20:44 Відповісти
зелені уйобки у суді.
показати весь коментар
20.04.2026 21:43 Відповісти
Зелені каструлі Слава Україні😂
показати весь коментар
20.04.2026 21:53 Відповісти
Якщо смоктальний накачаний, значить у башкє пусто.
показати весь коментар
20.04.2026 21:57 Відповісти
Корабельні сосни - надійний оплот міндічного терористичного режиму
показати весь коментар
20.04.2026 22:03 Відповісти
Геть руки від правосуддя!! Вона що, голодувати буде?? На якісь там 180 тисяч утримання??! Вона,що вам нищебродка якась??? Вона пожиттєво суддя !!! і тільки Бог їй суддя!!
показати весь коментар
20.04.2026 23:25 Відповісти
Тре заборонити працювати суддями до 50 років. Там розум ще в порнхабі пдаває...
показати весь коментар
21.04.2026 06:48 Відповісти
На ній, безсумнівно, багато злочинів, які ще не розкрито. Катуйте її та змушуйте зізнатися у кожному з них.
показати весь коментар
21.04.2026 09:20 Відповісти
 
 