Незаконні зняття арештів: ВРП обмежилася лише попередженням для Печерської судді Києва Ільєвої

Перша дисциплінарна палата ВРП притягнула суддю Печерського райсуду Києва Тетяну Ільєву до відповідальності за скаргою НАБУ. Але замість очікуваного суворого покарання — обмежилися лише попередженням для судді. Найм’якшим стягненням з можливих.

Про це пише "Автомайдан".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що справа?

За версією НАБУ, суддя незаконно знімала арешти з вилучених коштів. В одному кейсі вона повернула понад 4 млн грн, в іншому — понад 15 млн грн. Однак гроші після її рішень отримували зовсім сторонні люди, після чого кошти очікувано зникали.

Також Ільєва, зловживаючи службовим становищем, зняла арешт зі $100 тис. із рахунків ексвіцепрезидента "Хліба України" Андрія Миханіва, якого звинувачують у легалізації грошей Павла Лазаренка. Суддя взагалі не мала права розглядати це питання, бо справу вже слухали по суті в іншому суді. Але такі "процесуальні дрібниці" її не зупинили, уточнює "Антимайдан".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Печерська суддя Ільєва віддала арештовані кошти стороннім особам: НАБУ просить притягти її до відповідальності

Дисциплінарний інспектор пропонував дати судді догану з позбавленням доплат на місяць. Натомість член ВРП Мороз взагалі виступив за закриття справи — мовляв, дисциплінарний орган не має оцінювати судові рішення. У підсумку зійшлися на "компромісі" — попередженні. І навіть це рішення ухвалили не одноголосно.

Розгляд справи з затримками

"Засідання неодноразово переносили, зокрема через хворобу судді. До речі, ще у грудні 2023 року наші юристи подали окрему скаргу на Ільєву — і з того часу вона так і зависла у дисциплінарного інспектора Олексія Кабанця. Він мав би визначити її пріоритетною, бо йдеться про суддю з підозрою від НАБУ. Але понад два роки скарга без руху у загальній черзі", - пише видання.

Крім того, розслідувачі BIHUS.Info фіксували у родини судді будівництво під Києвом, дорогі авто і мільйонні "подарунки" від матері. При цьому офіційні доходи цієї матері — торгівля пиріжками й фермерство. Ільєва також зобов'язувала генпрокурорку Венедіктову забрати у НАБУ справу про рекордний хабар в $5 млн, але реалізувати цей план не вдалося. Вона ж ухвалювала потрібні Портнову рішення, зокрема у справі проти Віталія Шабуніна. Їх згодом скасовував Верховний Суд.

"Тобто, коли суддя ухвалює рішення, через які з-під арешту "випаровуються" мільйони, на думку ВРП, це малозначний проступок. Суддя отримала найм'якше стягнення з можливих тут замість реальної відповідальності. І далі безперешкодно буде працювати в одному з найвпливовіших судів країни", - додали там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВРП пропонує звільнити суддю Боброва, який, працюючи в Генштабі, влаштував стрілянину у столичному ЖК. ФОТО