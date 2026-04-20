Взят под стражу подозреваемый, в Кривом Роге стрелявший из пневматического оружия в несовершеннолетнюю, - девушка в больнице

Под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры 18-летнему мужчине, открывшему огонь в общественном транспорте по несовершеннолетней, было предъявлено подозрение . Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стрелял в знакомую

По данным следствия, 17 апреля вечером подозреваемый, находясь в общественном транспорте, на почве словесного конфликта достал пневматический пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в свою знакомую.

Раненая - 16-летняя девушка

16-летняя потерпевшая получила ранения в область туловища и лица. Одно из повреждений - проникающее ранение глаза. Девушка в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Содержание под стражей без права внесения залога

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После проведения необходимых следственных действий и установления степени тяжести телесных повреждений потерпевшей будет решен вопрос об окончательной правовой квалификации уголовного правонарушения.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

