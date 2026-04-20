Взят под стражу подозреваемый, в Кривом Роге стрелявший из пневматического оружия в несовершеннолетнюю, - девушка в больнице
Под процессуальным руководством Криворожской северной окружной прокуратуры 18-летнему мужчине, открывшему огонь в общественном транспорте по несовершеннолетней, было предъявлено подозрение . Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Стрелял в знакомую
По данным следствия, 17 апреля вечером подозреваемый, находясь в общественном транспорте, на почве словесного конфликта достал пневматический пистолет и произвел не менее четырех выстрелов в свою знакомую.
Раненая - 16-летняя девушка
16-летняя потерпевшая получила ранения в область туловища и лица. Одно из повреждений - проникающее ранение глаза. Девушка в настоящее время находится в медицинском учреждении.
Содержание под стражей без права внесения залога
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По ходатайству прокурора судом подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
После проведения необходимых следственных действий и установления степени тяжести телесных повреждений потерпевшей будет решен вопрос об окончательной правовой квалификации уголовного правонарушения.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
