Взято під варту підозрюваного, який у Кривому Розі стріляв з пневматичної зброї в неповнолітню — дівчина у лікарні

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті відкрив стрілянину по неповнолітній. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Стріляв у знайому

За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щотижневе ґвалтування протягом двох років: підозрюваного затримано. ФОТОрепортаж

Поранена 16-річна дівчина

16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень - проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі.

Тримання під вартою без права внесення застави

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора судом підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення необхідних слідчих дій та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі хлопець вистрілив 16-річній дівчині в око з пневматичної зброї: його затримали. ФОТОрепортаж