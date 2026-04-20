Взято під варту підозрюваного, який у Кривому Розі стріляв з пневматичної зброї в неповнолітню — дівчина у лікарні

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному чоловіку, який у громадському транспорті відкрив стрілянину по неповнолітній. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 КК України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Стріляв у знайому

За даними слідства, 17 квітня ввечері підозрюваний, перебуваючи у громадському транспорті, на ґрунті словесного конфлікту дістав пневматичний пістолет та здійснив не менше чотирьох пострілів у свою знайому.

Поранена 16-річна дівчина

16-річна потерпіла отримала поранення в область тулуба та обличчя. Одне з ушкоджень - проникаюче поранення ока. Дівчина наразі перебуває у медичному закладі.

Тримання під вартою без права внесення застави

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора судом підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення необхідних слідчих дій та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень потерпілої буде вирішено питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Топ коментарі
Треба було давно всіх з 18-ти років на фронт відправляти, а не за кордон випускати.
20.04.2026 18:32 Відповісти
... Стріляти вміє - пора на фронт! Без БЗВП навіть можна!
20.04.2026 18:26 Відповісти
До 25 для влади вони дєті , їх нєльзя на фронт .
20.04.2026 18:31 Відповісти
20.04.2026 18:26 Відповісти
20.04.2026 18:31 Відповісти
так о тож...
"Хто такі солдати - ті ж діти, тільки із великими ... приладами"
20.04.2026 18:35 Відповісти
20.04.2026 18:32 Відповісти
З Франції ботам воно видніше ))))
20.04.2026 19:28 Відповісти
Збоку завжди видніше.
20.04.2026 19:51 Відповісти
він ще дитина! на фронт йому неможна !
20.04.2026 18:38 Відповісти
недоторканий какаразнічно-квартальний лохторат Зєлєнськага рєзвітся..
20.04.2026 19:18 Відповісти
ЕСЛИ Б ОН ПОНИМАЛ ЧТО ЗА ПНЕВМАТ ЕГО МОГУТ УБИТЬ ОН ДАЖЕ ЕГО С ДОМА НЕ ВЗЯЛ !!!
20.04.2026 19:18 Відповісти
 
 