Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 320 310 человек (+1 040 за сутки), 11 884 танка, 40 478 артиллерийских систем, 24 429 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 320 310 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек
- танков – 11 884 (+0) шт.
- боевых бронированных машин – 24 429 (+7) шт.
- артиллерийских систем – 40 478 (+82) шт.
- РСЗО – 1 749 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 350 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 90 763 (+192) шт.
- специальная техника – 4 132 (+0) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тепер замінюємо у вислові слово "лашадей", на "технику"... Щось, за триста років, помінялося? ....
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!