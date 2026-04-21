РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10495 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 498 2

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 320 310 человек (+1 040 за сутки), 11 884 танка, 40 478 артиллерийских систем, 24 429 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 320 310 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 320 310 (+1 040) человек 
  • танков – 11 884 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 429 (+7) шт.
  • артиллерийских систем – 40 478 (+82) шт.
  • РСЗО – 1 749 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 350 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 250 463 (+1 905) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 90 763 (+192) шт.
  • специальная техника – 4 132 (+0) ед.

Сколько оккупантов ликвидировано 20 апреля

Автор: 

армия РФ (22535) Генштаб ВС (7905) ликвидация (4329) уничтожение (9601)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Солдат не жалеть - бабы новых наражают... Лашадей жаль - взять негде...". (вислів приписують Потьомкіну хоча багато хто знає цей вислів, по одному з романів Пікуля)
А тепер замінюємо у вислові слово "лашадей", на "технику"... Щось, за триста років, помінялося? ....
показать весь комментарий
21.04.2026 07:45 Ответить
Змінилось, чи ні, - але пруть...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 08:46 Ответить
 
 