С начала суток произошло 139 боевых столкновений: 25 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 139 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5035 дронов-камикадзе и осуществил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе, два – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Вильча. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники отразили девять вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка и Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вблизи Кармазиновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны успешно отразили 18 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 78 оккупантов и 22 – ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной и 12 единиц специальной техники врага, два пункта управления БПЛА, повреждено восемь артиллерийских систем, 77 укрытий личного состава и восемь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 136 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в направлениях населенных пунктов Калиновское и Злагода. Авиаударам подверглись Гавриловка и Маломихайловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили 17 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Зализнычное, Гиркое, Староукраинка, Оленокстантиновка, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цветково, Воздвиженка, Рыбальское, Лесное, Ривное, Новоселовка, Чаривное, Долинка. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Орехову.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

