С начала суток произошло 139 боевых столкновений: 25 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 139 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5035 дронов-камикадзе и осуществил 2237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боестолкновения, противник осуществил 58 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе, два – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Вильча. Одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении наши защитники отразили девять вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка и Новоосиново. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вблизи Кармазиновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.
Силы обороны успешно отразили 18 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Александро-Шультино, Новопавловки, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Удачное, Гришино, Котлино, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новое Шахово, Кучеров Яр, Васильевка, Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 78 оккупантов и 22 – ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной и 12 единиц специальной техники врага, два пункта управления БПЛА, повреждено восемь артиллерийских систем, 77 укрытий личного состава и восемь единиц автомобильной техники. Уничтожено или подавлено 136 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в направлениях населенных пунктов Калиновское и Злагода. Авиаударам подверглись Гавриловка и Маломихайловка.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили 17 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Зализнычное, Гиркое, Староукраинка, Оленокстантиновка, Гуляйпольское и в районе Гуляйполя. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цветково, Воздвиженка, Рыбальское, Лесное, Ривное, Новоселовка, Чаривное, Долинка. Одно боестолкновение еще продолжается.
- На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Орехову.
- На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
