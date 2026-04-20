Від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень: 25 з них на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5035 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулось три боєзіткнення, противник здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбивали дев’ять ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка та Новоосинове. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися неподалік Кармазинівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 78 окупантів та 22 – поранено; знищено шість одиниць автомобільної та 12 одиниць спеціальної техніки ворога, два пункти управління БпЛА, пошкоджено вісім артилерійських систем, 77 укриттів особового складу та вісім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 136 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямках населених пунктів Калинівське та Злагода. Авіаударів зазнали Гаврилівка та Маломихайлівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське та в районі Гуляйполя. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Воздвиженка, Рибальське, Лісне, Рівне, Новоселівка, Чарівне, Долинка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

