Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 320 310 осіб (+1 040 за добу), 11 884 танки, 40 478 артсистем, 24 429 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 320 310 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб
- танків – 11 884 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
- РСЗВ – 1 749 (+1) од.
- засоби ППО – 1 350 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Топ коментарі
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар21.04.2026 08:52 Відповісти Посилання
+12 Яр Холодний
показати весь коментар21.04.2026 07:45 Відповісти Посилання
+11 Qq Qqq #455433
показати весь коментар21.04.2026 08:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер замінюємо у вислові слово "лашадей", на "технику"... Щось, за триста років, помінялося? ....
Тому цей вислів більш трагічний для Українців.
Власне майже завжди Україна та її населення були основним "театром" воєнних дій у любій війні на європейському континенті.
Нажаль.
По-перше є списки хто, скільки, коли постачав на облогу Криму в царську армію.
ПриКримські Губернії там на першому місті.
По-друге.
Про козаків - то взагалі повна маячня.
Якщо козаки не Україніці - то що святкували в СССР у 1954 році?
А святкували 300-річчя воз'єднання України з росією.
Воссоедине́ние Украи́ны с Росси́ей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Возз'єднання України з Росією) - принятое в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA советской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F российской историографии название для перехода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 реестрового Войска Запорожского и части подконтрольных ему территорий (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетманщина) в российское подданствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9#cite_note-rig20-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Русское царство) в https://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1654 году.
На час воєн Росії, з Туреччиною та Кримом, при КАтерині ІІ, Гетьманщина і Запорізька січ були зовсім різними адміністративними структурами. Гетьманщина, до її ліквідації, мала свої козацькі полки, а Низове військо запорозьке було зовсім незалежною військовою одиницею. Але обидві структури мали в своєму складі КОЗАКІВ, а не рекрутованих солдат. Козаки були соціальним станом, а не рекрутованими насильно, людьми. В якомусь ступені, полки Гетьманщини були якоюсь подобою тих "козаків донських", якими вони були вже при сині Катерини ІІ, Павлі І, і пізніше - тобто, "служилим сословієм". Рекрутування українців почалося після знищення Катериною Гетьманщини, та покріпачення селянства.
Козаки - є Українці, що втікали від польських панів у Дніпрові острови.
Не дивися на речі, в чорно-білих тонах! Життя набагато складніше!
Що ще?
А Українці ж там де? В чому їх ідентичність проявлялася на Січі?
Все в тебе одні поляки да євреї.
Ще раз - ти не відповів на питання - в 1954 році в СССР святкували 300-т річчя возз'єднання України з московією.
То хто представляв Україну в цьому возз'єднані конкретно? Вихрести євреї? Вихрести поляки?
Нащадки польського Байди?
Що ж то за Україна без народу була тоді?
Розмовляли там багатьма мовами.
Чи були там костели - не знаю. Але в деякі періоди стояли польські "залоги".
Ідентичність українська проявилася в тому, що з часом вони стали БІЛЬШІСТЮ, та асимілювали національні меншини...
Який стосунок Військо запорізьке має до "воз'єднання України з московією" (якого не було, а був військово-політичний союз між Військом запорозьким (з "Низовим" не плутай), та Московським царством)
Представляв Військо запорозьке, (а не Україну), при укладенні союзу, Богдан Хмельницький.
Байда був не поляком, а православним шляхтичем, підданим Великого князівства Литовського , в склад якого входили його землі...
Дмитро «Ба́йда» Вишневе́цький (р. н. невід.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-EIU_2003-2 [2] - https://uk.wikipedia.org/wiki/1563 1563/https://uk.wikipedia.org/wiki/1564 1564, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул) - український політичний і військовий діяч, один з організаторів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорозького козацтва. Походив з князівського роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96 Вишневецькихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-EIU_2003-2 [2].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C Князь гербу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82 Корибут, козацький ватажок, гетьман. Власник маєтків у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE містечку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Вишнівець https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%92%D0%9A%D0%9B_%D1%96_I_%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0) Крем'янецького повіту. Збудований ним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA Хортицький замок на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) Мала Хортиця вважається прототипом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорозької Січі.
Статус
Козацький ватажок, після закладення ним фортеці на острові Мала Хортиця, яку будували так, як вважав за потрібне Дмитро Вишневецький, і розпочали цю справу, можливо, https://uk.wikipedia.org/wiki/1552 1552 року. Тоді ж козаки вибрали його своїм гетьманом. Зорганізувавши навколо себе розрізнені козацькі ватаги, він розпочинає складну й небезпечну політичну гру, що полягала у відмові від підлеглості законному («природному») суверену на користь іншого, більш вигідного монарха, задля втілення в життя планів боротьби проти татарської загрози".
Невже так важко залізти в Інтернет, і розібраться, а не молоть дурниці, з розумним виглядом?
Та ще й когось звинувачувать у невігластві?
Ти в селі бував? Бачив, як коровам пійло готують? Натирають буряки, гарбузи, додають товчену варену картоплю, вливають запарену дерть. Все розмішують, і оту "лемішку" дають корові... Десь таке - у твоїй голові, з питань історії...
Одне добре - що ти признав Більшість Українців на Січі.
Я ж тебе просив - "понос виключи", і наведи порядок в своїй голові... Це не я - "зрозумів"... Це ТИ - "до стінки припертий", аргументами...
І Крим - Потьомкін названий Тавріческим брав обозами та живою силою ПРИ-Таврійських губерній.
Тобто гнав на убой суцільну Українців з місцевих причорноморських сел.
Ніякому ідійоту не піде в голову гнати обози та холопів з під Уралу.
І тому його приказка - "холопов не жалєть" - це трагедія Українського народу.
Російсько-турецька війна (1768-1774): Брав участь у бойових діях, відзначився під час битв, зокрема під Фокшанами та Ларгою.Анексія Криму (1783): Під керівництвом Потьомкіна у 1783 році Кримське ханство було анексоване Російською імперією, за що він отримав титул "Таврійський".Російсько-турецька війна (1787-1791): Був головнокомандувачем російської армії. Під його керівництвом відбулися ключові події, такі як облога та взяття Очакова (1788) та штурм Ізмаїла (1790).
Ліквідація автономії Гетьманщини - адміністративна реформа уряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії, проведена у 1764-1765 рр. та націлена на ліквідацію автономії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщини. Протягом https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVIII століття Гетьманщина поступово втратила політичну і економічну автономію. 1764 року наказом імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%86 Катерини ІІ інститут гетьмана було скасовано, а ще через рік Гетьманщину реформовано в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Малоросійську губернію. Тим не менш залишки автономії продовжили існувати до скасування полкового устрою і введення кріпосного права в 1783
Створення губерній в Україні (кінець XVIII - початок XIX ст.) було частиною адміністративної уніфікації Російської імперії, яка замінила козацький полковий устрій на чотирирівневу систему (губернія, повіт, місто, волость). Основна реформа відбулася у 1796 році, утворивши 9 губерній (Волинська, Київська, Подільська, Малоросійська (пізніше Чернігівська/Полтавська), Слобідсько-Українська (Харківська), Новоросійська (Катеринославська/Таврійська/Херсонська)), які проіснували до 1925 року.
НУ - і де твої "причорноморські губернії, при Потьомкіні?
До чого тут ліквідація Гетьманщини до обозів з під при-чорномор'я та рекрутингу Українців з при-чорномор'я заради облоги Криму?
Ну не називалися вони тоді ще губерніями - але по факту такими були.
Спочатку Українців знищували на Кримській війні, а тих хто залишився добили знищивши Запоріжську Січ.
Ти бажаєш сказати, що при-чорноморські Українці не були в підпорядкуванні московитського царька?
Практику використовувати Українців будь-як ще започаткував петро-перший, коли козаків на болотах пригнав будувати пітер.
Ти не зрозумів? У нас з тобою полеміка, як у студента фізмату, з першокласником, про принцип роботи синхрофазотрону...
Ти елементарних речей не знаєш, і не розумієш, але "Всеруся, але не покорюся!...".
Тебе "послать", чи як? Може, тоді зрозумієш?
И. БОЙКО, В. ГОЛОБУЦКИЙ, К. ГУСЛИСТЫЙ
ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР Москва 1954
300 лет назад, 8 (18) января 1654 г., на Раде в г. Переяславе (ныне Переяслав-Хмельницкий, Киевской области) представители украинского народа вынесли единодушное решение о воссоединении Украины с Россией. Трехсотлетие воссоединения Украины с Россией -- выдающееся историческое событие, большой национальный праздник не только украинского и русского народов, но и всех народов Советского Союза, связанных узами неразрывной дружбы, одной из важнейших основ силы и крепости многонационального советского социалистического государства, главного условия культурного и экономического процветания братских советских республик.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
282!! одиниці знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня присутня (без танчиків), арта супер, логістика файно.
БПЛА перевалили за 250 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 320 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
@ 📦 успішно демобілізовані:
- капитан 3 ранга Трегубов Александр;
- старший лейтенант Прокофьев Артём;
- лейтенант Мудрик Сергей;
- младший лейтенант Габдракипов Николай;
- младший лейтенант Чернов Эдуард;
- младший лейтенант Руслан Макоев;
- командир минометной батареи капитан Бикбулатов Альберт;
- командир танковой роты капитан Карычев Руслан;
- старший лейтенант Кулаченко Эдуард;
- заместитель командира мотострелкового батальона лейтенант Новиков Павел;
- лейтенант Мацока Георгий;
- лейтенант полицай Черныш Петр;
- майор росгвардии Краснослободцев Александр;
- старший лейтенант Ежков Сергей;
- лейтенант Кравченко Михаил;
- лейтенант росгвардии Машошин Дмитрий;
- лейтенант Бажутин Владислав;
- лейтенант Севостьянов Алексей;
- майор полицай Личутин Иван;
- капитан Трапезников Николай;
- лейтенант Баширов Расим Рагиб оглы;
- лейтенант Мордовский Александр;
- лейтенант Плетнев Андрей;
- младший лейтенант Тедеев Аслан;
- капитан полицай Мистюков Денис;
- старший лейтенант Гирба Николай;
- лейтенант Коноваленко Павел;
- лейтенант Драгин Максим;
- лейтенант Немтинов Алексей;
- лейтенант Аюшеев Сандык;
- майор Буркут Михаил;
- капитан Швецов Андрей;
- лейтенант Кирсанов Павел;
- лейтенант Плотников Максим;
- лейтенант Ильин Кирилл;
- лейтенант Загрибельный Геннадий, предатель с Горловки;
- капитан ****** Максим;
- командир группы разведки старший лейтенант Козельский Максим;
- старший лейтенант Балашов Семен;
- старший лейтенант Вензелев Алексей;
- лейтенант Тимошков Павел;
- полицай звание ? Орлов Михаил;
- майор Леухин Артем;
- старший лейтенант борттехник Ан-26 Писцов Сергей;
- командир вертолетного отряда корабельной вертолетной эскадрильи Ка-29 майор Куандыков Артур;
- капитан Куликов Николай;
- командир 1 ДШР роты морской пехоты звание ? Самошкин Аркадий;
- лейтенант Белялов Михаил;
- младший лейтенант Хренов Денис;
- младший лейтенант Асташкин Станислав;
- заместитель командира 3-й бригады специального назначения ГРУ по тылу подполковник Абитов Рустам;
- старший лейтенант Алимурадов Руслан;
- старший лейтенант полицай Жданкин Игорь;
- старший лейтенант Биндасов Святослав;
- младший лейтенант Стуков Владимир;
- младший лейтенант Митлинов Александр;
- младший лейтенант Каберник Евгений;
- майор Маликов Роман;
- старший лейтенант Юрков Даниил;
- старший лейтенант полицай Шевергин Александр;
- лейтенант Сотников Илья;
- лейтенант Пархатских Вячеслав;
- офицер звание ? Новиков Павел;
- полковник полицай Жук Сергей;
- капитан Умаров Бауржан;
- капитан Веселов Борис;
- старший лейтенант Чикунов Евгений;
- лейтенант Мутаилов Халил;
- младший лейтенант Лихоманов Андрей;
- капитан Макаусов Вадим;
- капитан Мелихов Александр;
- капитан Поливанный Николай;
- капитан Миронов Денис;
- лейтенант Лапин Кирилл;
- младший лейтенант Шарапов Николай (пропагандист, админ канала "VELES тихонько пишет);
- полковник МЧС Малов Эдуард.
Смерть ворогам 🔥
Чергові десять тисяч чумардосів вже ніхто не помічає