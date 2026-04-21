РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10480 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
655 1

ПВО уничтожила баллистическую ракету и 116 БПЛА из 143, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вечером 20 апреля российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 143 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербер", "Италмас", а также беспилотниками других типов (около 80 из них — "шахеды").

Откуда зафиксированы пуски?

Балистические ракеты враг запустил из Курской области. Пуски ударных БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

  • Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское, – ВОТ АР Крым;
  • ВОТ Донецк.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Сколько шахидов удалось уничтожить ПВО

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.

Автор: 

беспилотник (5069) обстрел (32217) ПВО (3602) Воздушные силы (3027) баллистические ракеты (551)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.04.2026 09:14 Ответить
 
 