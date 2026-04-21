ПВО уничтожила баллистическую ракету и 116 БПЛА из 143, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Вечером 20 апреля российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 143 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербер", "Италмас", а также беспилотниками других типов (около 80 из них — "шахеды").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Откуда зафиксированы пуски?
Балистические ракеты враг запустил из Курской области. Пуски ударных БПЛА зафиксированы со следующих направлений:
- Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское, – ВОТ АР Крым;
- ВОТ Донецк.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль