ПВО уничтожила баллистическую ракету и 116 БПЛА из 143, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Вечером 20 апреля российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 143 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербер", "Италмас", а также беспилотниками других типов (около 80 из них — "шахеды").

Откуда зафиксированы пуски?

Балистические ракеты враг запустил из Курской области. Пуски ударных БПЛА зафиксированы со следующих направлений:

Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское, – ВОТ АР Крым;

ВОТ Донецк.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА в 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — отметили в Воздушных силах.

