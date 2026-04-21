ППО знищила балістичну ракету та 116 БпЛА зі 143, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
З вечора 20 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (близько 80 із них – "шахеди").
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Звідки зафіксовані пуски?
Балістичні ракети ворог запустив з Курської області. Пуски ударних БпЛА зафіксовані з напрямків:
- Курськ Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське, – ТОТ АР Крим;
- ТОТ Донецьк.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль