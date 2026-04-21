УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13658 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 064 1

ППО знищила балістичну ракету та 116 БпЛА зі 143, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 20 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів (близько 80 із них – "шахеди").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Звідки зафіксовані пуски?

Балістичні ракети ворог запустив з Курської області. Пуски ударних БпЛА зафіксовані з напрямків:

  • Курськ Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське, – ТОТ АР Крим;
  • ТОТ Донецьк.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Скільки шахедів вдалося знищити ППО

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних сил.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5712) обстріл (33585) ППО (4050) Повітряні сили (3359) балістичні ракети (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2026 09:14 Відповісти
 
 