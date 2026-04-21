Силы обороны удерживают позиции возле Надии, Новоегоровки и Грековки, - Третий армейский корпус опроверг ложь Герасимова
Третий армейский корпус продолжает удерживать оборону вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка и Грековка в Луганской области.
Об этом заявил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
Детали
Он напомнил, что 1 апреля корпус уже опроверг подобное заявление россиян.
"Да, россияне постоянно ведут наступательные действия, это около 150 и более штурмовых действий за полгода, и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств. Но Надия, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому утверждения россиян не соответствуют действительности", – говорится в комментарии Бородина.
Он подчеркнул, что за последние полгода оккупанты пытаются провести штурмовые действия, задействуя большие силы и средства, но при этом линия фронта почти не меняется.
"Тогда они говорили от имени Минобороны, сейчас от ГШ, но ситуация в целом не изменилась", – добавил Бородин.
Также он сообщил, что в настоящее время мощных механизированных штурмов, которые происходили не так давно, враг не проводит.
"Поэтому в целом ситуация стабильная, но мотивация врага ощущается в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Борова-Лиман, уже около года у них стоит оперативная задача по продвижению в этом направлении, потому что это ключ к Славянску и Краматорску", - пояснили в корпусе.
Что предшествовало?
- Отметим, что 21 апреля начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь объявил о якобы полном контроле российских войск над территорией Луганской области. Это уже четвертое подобное заявление от российских властей за последние годы.
- В июле 2022 года Минобороны страны-оккупанта уже сообщало о "полном освобождении" Луганской области.
- В июне 2025 года Герасимов снова докладывал об оккупации всей Луганщины.
- В октябре 2025 года диктатор Путин заявлял, что рашистам удалось захватить "почти 100%" области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль