Силы обороны удерживают позиции возле Надии, Новоегоровки и Грековки, - Третий армейский корпус опроверг ложь Герасимова

Третий армейский корпус продолжает удерживать оборону вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка и Грековка в Луганской области.

Об этом заявил спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".



Он напомнил, что 1 апреля корпус уже опроверг подобное заявление россиян.

"Да, россияне постоянно ведут наступательные действия, это около 150 и более штурмовых действий за полгода, и продолжают тратить огромное количество личного состава, сил и средств. Но Надия, Новоегоровка и район Грековки остаются украинскими, это Луганская область. Поэтому утверждения россиян не соответствуют действительности", – говорится в комментарии Бородина.

Он подчеркнул, что за последние полгода оккупанты пытаются провести штурмовые действия, задействуя большие силы и средства, но при этом линия фронта почти не меняется.

"Тогда они говорили от имени Минобороны, сейчас от ГШ, но ситуация в целом не изменилась", – добавил Бородин.

Также он сообщил, что в настоящее время мощных механизированных штурмов, которые происходили не так давно, враг не проводит.

"Поэтому в целом ситуация стабильная, но мотивация врага ощущается в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Борова-Лиман, уже около года у них стоит оперативная задача по продвижению в этом направлении, потому что это ключ к Славянску и Краматорску", - пояснили в корпусе.

Что предшествовало?

Отметим, что 21 апреля начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов вновь объявил о якобы полном контроле российских войск над территорией Луганской области. Это уже четвертое подобное заявление от российских властей за последние годы.

В июле 2022 года Минобороны страны-оккупанта уже сообщало о "полном освобождении" Луганской области.

В июне 2025 года Герасимов снова докладывал об оккупации всей Луганщины.

В октябре 2025 года диктатор Путин заявлял, что рашистам удалось захватить "почти 100%" области.

