Сили оборони утримують позиції біля Надії, Новоєгорівки та Греківки, - Третій армійський корпус спростував брехню Герасимова
Третій армійський корпус і надалі тримає оборону поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка та Греківка на Луганщині.
Про це заявив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Деталі
Він нагадав, що 1 квітня корпус вже спростував подібну заяву росіян.
"Так, росіяни постійно ведуть наступальні дії, це близько 150 і більше штурмових дій за півроку і продовжують витрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Але Надія, Новоєгорівка і район Греківки залишаються українськими, це Луганська область. Тому російські твердження не є дійсними", – йдеться у коментарі Бородіна.
Він наголосив, що за останні півроку окупанти намагаються здійснити штурмові дії, задіюючи великі сили та засоби, але при цьому лінія фронту майже не змінюється.
"Тоді вони говорили від Міноборони, зараз від ГШ, та ситуація в цілому не змінилася", - додав Бородін.
Також він повідомив, що наразі потужні механізовані штурми, що відбувалися не так давно, наразі ворог не проводить.
"Тому в цілому ситуація стабільна, але мотивація ворога відчувається в тому сенсі, щоб воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. І штурмові дії в цілому за напрямком Борова-Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов'янська і Краматорська", - пояснили у корпусі.
Що передувало?
- Зазначимо, що 21 квітня начальник генерального штабу РФ Валерій Герасимов знову оголосив про нібито повний контроль російських військ над територією Луганської області. Це вже четверта подібна заява від російської влади за останні роки.
- У липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про "повне визволення" Луганської області.
- У червні 2025 року Герасимов знову доповідав про окупацію всієї Луганщини.
- У жовтні 2025 року диктатор Путін казав, що рашистам вдалося захопити "майже 100%" області.
