2 739 10

Герасимов вчетверте заявив про повну окупацію Луганщини

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов знову заявив про нібито повну окупацію Луганської області військами РФ.

Про це він заявив під час виступу на пункті управління угруповання армії РФ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1 700 кв. км. території. Повністю завершено визволення Луганської Народної Республіки", - цитує Герасимова пресслужба Міноборони РФ.

Ньюанси

У липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про "повне визволення" Луганської області.

У червні 2025 року Герасимов знову доповідав про окупацію всієї Луганщини.

У жовтні 2025 року диктатор Путін казав, що рашистам вдалося захопити "майже 100%" області.

Та він вже і за Куп"янськ медаль з орденом отримав!
21.04.2026 10:01 Відповісти
21.04.2026 10:17 Відповісти
путлєра на нього нема за дезу
21.04.2026 09:53 Відповісти
21.04.2026 09:53 Відповісти
Нікчемні слизняки.
21.04.2026 10:02 Відповісти
Боти. Він це 1 квітня заявив. А ви тупо повідомлення з тєлєгі, які зранку почали розганяти публікуєте.
21.04.2026 10:06 Відповісти
21.04.2026 10:17 Відповісти
21.04.2026 10:25 Відповісти
Впевнений: вони примудряться зробити це і вп'яте.
Чорнобаївка рулить і нічому кацапів не вчить!
21.04.2026 10:34 Відповісти
Якщо поглянути на мапу військово-аналітичної агенції deepstate, то дійсно - уся територія Луганської області окрашена у червоний колір! А він означає повну окупацію рашистами українських земель Луганщини!
21.04.2026 11:05 Відповісти
Режим ШІ, станом на початок 2026 року окуповано понад 99 % території Луганської області
21.04.2026 11:55 Відповісти
 
 