Герасимов вчетверте заявив про повну окупацію Луганщини

Начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов знову заявив про нібито повну окупацію Луганської області військами РФ.

Про це він заявив під час виступу на пункті управління угруповання армії РФ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

What is known?

"Усього з початку цього року під наш контроль перейшло 80 населених пунктів та понад 1 700 кв. км. території. Повністю завершено визволення Луганської Народної Республіки", - цитує Герасимова пресслужба Міноборони РФ.

Ньюанси

У липні 2022 року Міноборони країни-окупанта вже повідомляло про "повне визволення" Луганської області.

У червні 2025 року Герасимов знову доповідав про окупацію всієї Луганщини.

У жовтні 2025 року диктатор Путін казав, що рашистам вдалося захопити "майже 100%" області.

