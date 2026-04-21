Герасимов в четвертый раз заявил о полной оккупации Луганщины

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полной оккупации Луганской области войсками РФ.

Об этом он заявил во время выступления на пункте управления группировки армии РФ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", - цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны РФ.

Нюансы

В июле 2022 года Минобороны страны-оккупанта уже сообщало о "полном освобождении" Луганской области.

В июне 2025 года Герасимов снова докладывал об оккупации всей Луганщины.

В октябре 2025 года диктатор Путин заявлял, что рашистам удалось захватить "почти 100%" области.

путлєра на нього нема за дезу
21.04.2026 09:53 Ответить
Та він вже і за Куп"янськ медаль з орденом отримав!
21.04.2026 10:01 Ответить
Нікчемні слизняки.
21.04.2026 10:02 Ответить
Боти. Він це 1 квітня заявив. А ви тупо повідомлення з тєлєгі, які зранку почали розганяти публікуєте.
21.04.2026 10:06 Ответить
21.04.2026 10:17 Ответить
21.04.2026 10:25 Ответить
Впевнений: вони примудряться зробити це і вп'яте.
Чорнобаївка рулить і нічому кацапів не вчить!
21.04.2026 10:34 Ответить
Якщо поглянути на мапу військово-аналітичної агенції deepstate, то дійсно - уся територія Луганської області окрашена у червоний колір! А він означає повну окупацію рашистами українських земель Луганщини!
21.04.2026 11:05 Ответить
 
 