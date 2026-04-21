Герасимов в четвертый раз заявил о полной оккупации Луганщины
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов вновь заявил о якобы полной оккупации Луганской области войсками РФ.
Об этом он заявил во время выступления на пункте управления группировки армии РФ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1 700 кв. км территории. Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики", - цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны РФ.
Нюансы
В июле 2022 года Минобороны страны-оккупанта уже сообщало о "полном освобождении" Луганской области.
В июне 2025 года Герасимов снова докладывал об оккупации всей Луганщины.
В октябре 2025 года диктатор Путин заявлял, что рашистам удалось захватить "почти 100%" области.
Чорнобаївка рулить і нічому кацапів не вчить!