Новости
Герасимов в докладе Путину: РФ будет продолжать оккупацию территории Украины

Герасимов говорит, что РФ будет продолжать войну против Украины

Россия планирует продолжать оккупацию территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

"Выполнение задач по "освобождению" "ДНР", "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей будет продолжено", - сказал он в докладе Путину.

Разговор Трампа с Путиным

  • Напомним, что в воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что телефонный разговор между лидерами государств длился 1 час 15 минут.

Встреча президентов Украины и США

армия РФ (21775) россия (98536) Герасимов Валерий (58)
Топ комментарии
+8
То шо ти йому скажеш? - тільки удар льодоруба в бошку може протрезвити
показать весь комментарий
29.12.2025 15:35 Ответить
+7
Герасимов у доповіді ху....лу признався, що він злочинець і повинен бути покараний як ху...ло
показать весь комментарий
29.12.2025 15:41 Ответить
+7
"тепер" ?!
Вони вже 100 років це так називають !
показать весь комментарий
29.12.2025 15:43 Ответить
То шо ти йому скажеш? - тільки удар льодоруба в бошку може протрезвити
показать весь комментарий
29.12.2025 15:35 Ответить
рф вбиває своїх солдат в безглуздих штурмах, це не окупація а засівання російськими трупами українських земель, геноцид російських народів руками кремлівської мафії.
показать весь комментарий
29.12.2025 15:41 Ответить
Геноцид на холопові не поширюється, вони просто дохнутимуть за власним бажанням, хоча більшість за гроші або можливість вбивати, грабувати і насилувати. І це дуже влаштовує ху...ло і його банду
показать весь комментарий
29.12.2025 15:48 Ответить
Бедные российские народы, злая мафия устраивает им геноцид. Украинских пленных кремлёвская мафия расстреливает или представители этих угнетённых и подвергаемых геноциду российских народов?
показать весь комментарий
29.12.2025 15:51 Ответить
Вбивають полонених тільки дикуни. Навіть безсмертного Ахілеса Боги покарали за вбивство Гектора та знущання над його тілом. Тому вбивати беззбройного може тільки дикун, який не розуміє невідворотність покарання.
показать весь комментарий
29.12.2025 15:59 Ответить
Окупація тепер називається "визволенням".
показать весь комментарий
29.12.2025 15:38 Ответить
"тепер" ?!
Вони вже 100 років це так називають !
показать весь комментарий
29.12.2025 15:43 Ответить
Вони продовжують сосать буй в Україні !!!! Нє останавлівайтесь , лішнєхромосомніє....
показать весь комментарий
29.12.2025 15:56 Ответить
Герасимов у доповіді ху....лу признався, що він злочинець і повинен бути покараний як ху...ло
показать весь комментарий
29.12.2025 15:41 Ответить
Кризис прямой линии: Путину нечего сказать своей секте, зеленые слуги Кремля драпают из Украины
https://www.youtube.com/watch?v=5rEwU8dmwBo
показать весь комментарий
29.12.2025 15:43 Ответить
Ну якщо це так відбуватиметься, як "Купянск асвабаждьон", то немає питань. Взагалі гєрасімав схожий на агента спецслужби України.
показать весь комментарий
29.12.2025 15:50 Ответить
ну от і факт юридичної окупації , при зеленському 🤡...
показать весь комментарий
29.12.2025 15:57 Ответить
Чому не готуються матеріали для міжнародного кримінального суду по воєнно-політичному керівництву раши стської *********?
показать весь комментарий
29.12.2025 16:18 Ответить
 
 