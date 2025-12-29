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Герасимов у доповіді Путіну: РФ продовжуватиме окупацію території України

Герасимов каже, що РФ продовжуватиме війну проти України

Росія планує продовжувати окупацію територій України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов.

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"Виконання завдань щодо "визволення" "ДНР", "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей буде продовжено", - сказав він у доповіді Путіну.

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Розмова Трампа з Путіним

  • Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
  • Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.

Зустріч президентів України та США

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Автор: 

армія рф (21513) росія (70808) Герасимов Валерій (66)
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Топ коментарі
+12
То шо ти йому скажеш? - тільки удар льодоруба в бошку може протрезвити
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29.12.2025 15:35 Відповісти
+9
Герасимов у доповіді ху....лу признався, що він злочинець і повинен бути покараний як ху...ло
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29.12.2025 15:41 Відповісти
+7
"тепер" ?!
Вони вже 100 років це так називають !
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29.12.2025 15:43 Відповісти

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