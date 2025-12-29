Герасимов у доповіді Путіну: РФ продовжуватиме окупацію території України
Росія планує продовжувати окупацію територій України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов.
"Виконання завдань щодо "визволення" "ДНР", "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей буде продовжено", - сказав він у доповіді Путіну.
Розмова Трампа з Путіним
- Нагадаємо, що у неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
- Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що телефонна розмова між лідерами держав тривала 1 годину 15 хвилин.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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