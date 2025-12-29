П’ятеро - 200: уцілілий окупант показав рештки "буханки", яка наїхала на протитанкову міну поблизу Куп’янська. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, зняте російським військовим, який вижив після підриву автомобіля на протитанковій міні на Куп’янському напрямку Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант показує те, що залишилося від так званої "буханки" УАЗ після наїзду на міну. За його словами, внаслідок вибуху загинули п’ятеро росіян, які перебували в автомобілі.

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Кадри демонструють повністю знищений транспортний засіб, що вкотре свідчить про високу щільність мінування на ділянках, де російські війська намагаються пересуватися без належної інженерної розвідки.

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