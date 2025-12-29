Пятеро - 200: уцелевший оккупант показал остатки "буханки", которая наехала на противотанковую мину вблизи Купянска. ВИДЕО

В сети появилось видео, снятое российским военным, который выжил после подрыва автомобиля на противотанковой мине на Купянском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи оккупант показывает то, что осталось от так называемой "буханки" УАЗ после наезда на мину. По его словам, в результате взрыва погибли пять россиян, находившихся в автомобиле.

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Кадры демонстрируют полностью уничтоженное транспортное средство, что в очередной раз свидетельствует о высокой плотности минирования на участках, где российские войска пытаются передвигаться без надлежащей инженерной разведки.

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