Новости Обстрелы Запорожской области
Армия РФ обстреляла Новониколаевку на Запорожье: семеро раненых

21 апреля российские войска обстреляли поселок Новониколаевка в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы областной военной администрации Ивана Федорова.

В результате атаки ранения получили семь мирных жителей. Среди них - три женщины и четверо мужчин. Всем оказана медицинская помощь.

Последствия обстрела

Российский удар привел к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В поселке повреждены дом культуры, здание поселкового совета, общежитие, магазины и жилые дома.

"Семеро человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Иван Федоров.

Что предшествовало? 

За прошедшие сутки, 20 апреля, зафиксировано 725 вражеских ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области, - сообщил Федоров. Двое человек погибли, еще десять получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

