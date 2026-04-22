Зеленский провел первый разговор с президентом Чили

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным главой Чили Хосе-Антонио Касто-Ристом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе президента.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также участие Чили в международных инициативах, связанных с Украиной. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

Обсуждение двустороннего сотрудничества

Во время беседы лидеры затронули перспективы сотрудничества в металлургии, аграрном секторе и сфере разведки полезных ископаемых. Украинская сторона подчеркнула заинтересованность в долгосрочном партнерстве с Чили, в частности в формате соглашений по безопасности.

Также обсуждались возможности участия чилийских представителей в международных мероприятиях, посвященных поддержке Украины.

Читайте также: Украина и Чили углубляют сотрудничество для возвращения похищенных РФ украинских детей

Поддержка международных инициатив

Отдельно обсуждались гуманитарные вопросы и коалиция по возвращению украинских детей. Украина выразила благодарность Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности.

"Впервые поговорил с президентом Чили Хосе-Антонио Кастом-Ристом и поздравил с вступлением в должность", - отметил Владимир Зеленский.

Стороны договорились продолжить работу на уровне команд для подготовки следующих шагов в двустороннем сотрудничестве.

что угодно, только не работать
22.04.2026 02:06 Ответить
И правда.. причём здесь Чили, какая на хрен Чили.. на другом конце планеты,
22.04.2026 02:12 Ответить
нарешті в АТБ з'явиться гуайаба.
22.04.2026 02:47 Ответить
что угодно, только не работать
Президент провів першу розмову на чілі, на розслабоні.
Не один біс - в Чилі чи на Мальдивах?
И правда.. причём здесь Чили, какая на хрен Чили.. на другом конце планеты,
нарешті в АТБ з'явиться гуайаба.
Маріхуану в лососі пересилать будуть))
позначки на упаковці будуть?
Угу))) зе! - в зелених кольорах)))
Призвища бойових генералів є?, бойові, я так розуміє це ті які з окопів дослужились до генералів, таких було два із МВС і вони, нажаль мертві (вбиті при виконання обов'язку в бойових діях): КУЛЬЧИЦЬКИЙ і МОМОТ, а інші дійсно бойові на той момент не були бойовими. Щодо проспав, ні це була така срана комбінашка, бо війска за 3 вже готувались, а СБУ вже все своє майже за тиждень по вивозило і познімало квартири на Заході ще за низькою ціною, а ось на цивільних було начхати дійсно.
22.04.2026 08:38 Ответить
І що завтра, мільйони справ за українофобію за пост проти ***********?
Проходили у 38мому 🙃
22.04.2026 06:05 Ответить
Як там фіцо добре прислужується нацистській росії та їх фюреру путлеру, Словаччина на російську не переходить?
А можна за семітизм. Все одно ніхто не знає, що це таке.
22.04.2026 08:07 Ответить
Якщо щодо більшості, то це арабізм))))) а антисемітизм - антиарабізм)))
І чим тобі Чілі поможе ?
22.04.2026 08:03 Ответить
Чіліти там зможе
Ну провів, виконам шось з обов'язків, то шо, йому за це пам'ятник прижитевий поставити?
22.04.2026 08:04 Ответить
У часи військової хунти Чілі вийшло на перше-условне місце по переробці та видобутку коки. Часи давненько минули, але там всі знають як і де.
22.04.2026 08:34 Ответить
А на навіщо ?
