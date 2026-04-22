Зеленский провел первый разговор с президентом Чили

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным главой Чили Хосе-Антонио Касто-Ристом.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также участие Чили в международных инициативах, связанных с Украиной. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

Обсуждение двустороннего сотрудничества

Во время беседы лидеры затронули перспективы сотрудничества в металлургии, аграрном секторе и сфере разведки полезных ископаемых. Украинская сторона подчеркнула заинтересованность в долгосрочном партнерстве с Чили, в частности в формате соглашений по безопасности.

Также обсуждались возможности участия чилийских представителей в международных мероприятиях, посвященных поддержке Украины.

Поддержка международных инициатив

Отдельно обсуждались гуманитарные вопросы и коалиция по возвращению украинских детей. Украина выразила благодарность Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности.

"Впервые поговорил с президентом Чили Хосе-Антонио Кастом-Ристом и поздравил с вступлением в должность", - отметил Владимир Зеленский.

Стороны договорились продолжить работу на уровне команд для подготовки следующих шагов в двустороннем сотрудничестве.