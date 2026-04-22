Зеленский провел первый разговор с президентом Чили
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новоизбранным главой Чили Хосе-Антонио Касто-Ристом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе президента.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также участие Чили в международных инициативах, связанных с Украиной. Особое внимание уделили сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.
Обсуждение двустороннего сотрудничества
Во время беседы лидеры затронули перспективы сотрудничества в металлургии, аграрном секторе и сфере разведки полезных ископаемых. Украинская сторона подчеркнула заинтересованность в долгосрочном партнерстве с Чили, в частности в формате соглашений по безопасности.
Также обсуждались возможности участия чилийских представителей в международных мероприятиях, посвященных поддержке Украины.
Поддержка международных инициатив
Отдельно обсуждались гуманитарные вопросы и коалиция по возвращению украинских детей. Украина выразила благодарность Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности.
"Впервые поговорил с президентом Чили Хосе-Антонио Кастом-Ристом и поздравил с вступлением в должность", - отметил Владимир Зеленский.
Стороны договорились продолжить работу на уровне команд для подготовки следующих шагов в двустороннем сотрудничестве.
