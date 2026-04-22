Зеленський провів першу розмову з президентом Чилі

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним главою Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, а також участь Чилі у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною. Окрему увагу приділили економічному та безпековому співробітництву.

Обговорення двосторонньої співпраці

Під час розмови лідери торкнулися перспектив співпраці в металургії, аграрному секторі та сфері розвідки корисних копалин. Українська сторона наголосила на зацікавленості у довгостроковому партнерстві з Чилі, зокрема у форматі безпекових домовленостей.

Також обговорювалися можливості участі чилійських представників у міжнародних заходах, присвячених підтримці України.

Підтримка міжнародних ініціатив

Окремо йшлося про гуманітарні питання та коаліцію з повернення українських дітей. Україна висловила вдячність Чилі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

"Уперше поговорив із президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав зі вступом на посаду", — зазначив Володимир Зеленський.

Сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд для підготовки наступних кроків у двосторонній співпраці.