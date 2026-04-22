Зеленський провів першу розмову з президентом Чилі

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним главою Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, а також участь Чилі у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною. Окрему увагу приділили економічному та безпековому співробітництву.

Обговорення двосторонньої співпраці

Під час розмови лідери торкнулися перспектив співпраці в металургії, аграрному секторі та сфері розвідки корисних копалин. Українська сторона наголосила на зацікавленості у довгостроковому партнерстві з Чилі, зокрема у форматі безпекових домовленостей.

Також обговорювалися можливості участі чилійських представників у міжнародних заходах, присвячених підтримці України.

Підтримка міжнародних ініціатив

Окремо йшлося про гуманітарні питання та коаліцію з повернення українських дітей. Україна висловила вдячність Чилі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності.

"Уперше поговорив із президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав зі вступом на посаду", — зазначив Володимир Зеленський.

Сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд для підготовки наступних кроків у двосторонній співпраці.

что угодно, только не работать
22.04.2026 02:06 Відповісти
И правда.. причём здесь Чили, какая на хрен Чили.. на другом конце планеты,
22.04.2026 02:12 Відповісти
22.04.2026 05:55 Відповісти
22.04.2026 02:06 Відповісти
Президент провів першу розмову на чілі, на розслабоні.
22.04.2026 06:15 Відповісти
Не один біс - в Чилі чи на Мальдивах?
22.04.2026 07:28 Відповісти
22.04.2026 02:12 Відповісти
нарешті в АТБ з'явиться гуайаба.
22.04.2026 02:47 Відповісти
Маріхуану в лососі пересилать будуть))
22.04.2026 04:10 Відповісти
позначки на упаковці будуть?
22.04.2026 04:13 Відповісти
Угу))) зе! - в зелених кольорах)))
22.04.2026 06:57 Відповісти
22.04.2026 05:48 Відповісти
Призвища бойових генералів є?, бойові, я так розуміє це ті які з окопів дослужились до генералів, таких було два із МВС і вони, нажаль мертві (вбиті при виконання обов'язку в бойових діях): КУЛЬЧИЦЬКИЙ і МОМОТ, а інші дійсно бойові на той момент не були бойовими. Щодо проспав, ні це була така срана комбінашка, бо війска за 3 вже готувались, а СБУ вже все своє майже за тиждень по вивозило і познімало квартири на Заході ще за низькою ціною, а ось на цивільних було начхати дійсно.
22.04.2026 08:38 Відповісти
Коби ти був Скороспілий Петро, я би тобі щось казала. А так...
22.04.2026 09:43 Відповісти
Тобто ти повинна бути Орістівна Бартка, а не Oresta Bartka, інакше ти не людина, "а так..."??
22.04.2026 14:23 Відповісти
22.04.2026 05:55 Відповісти
22.04.2026 06:00 Відповісти
І що завтра, мільйони справ за українофобію за пост проти ***********?
Проходили у 38мому 🙃
22.04.2026 06:05 Відповісти
Як там фіцо добре прислужується нацистській росії та їх фюреру путлеру, Словаччина на російську не переходить?
22.04.2026 08:41 Відповісти
До того як задавати дурні запитання , ви б спочатку поцікавились історією другого приходу до влади Фіцо. Гадаю, що для вас не секрет, що Фіцо фінансувала раша на виборах і її політтехнологи працювали . І він набрав всього 22% . Але раша применіла трюк до якого не була готова Словаччина, АЛЕ ЦЕ Проходила УКРАЇНА і ви мабуть по ній же голосували . Вони зробили декілька партій ( партія Фіцо, партія Пелигрині і т п ), а коли ці партіі попали у парламент , то обьединились у коалицію. Теж саме колись зробив Кучма . Тобто пускати усіх товарищей Фіцо в одну партію - був 100% програш , тому і розсередили .
22.04.2026 13:49 Відповісти
зовсім не цікаво чим виправдовує своє існування братня до російських терористів Словаччина, так виправдовувались і прихільники і гітлера, і його друга сталіна, а потім будуть виправдовуватись прибічники путіна
22.04.2026 14:14 Відповісти
Ну ні цікаво - так сидить в совкових думках
22.04.2026 14:15 Відповісти
хіба совкова думка дружби гітлера і сталіна, це пост совкова думка, чи Вам все рівно? тому зрозуміло чому Словаччина чекає братушок з оркостану
22.04.2026 14:44 Відповісти
Ви. Мабуть користуєтесь перекладачем , бо ваші речення якісь незграбні
22.04.2026 16:43 Відповісти
А можна за семітизм. Все одно ніхто не знає, що це таке.
22.04.2026 08:07 Відповісти
Якщо щодо більшості, то це арабізм))))) а антисемітизм - антиарабізм)))
22.04.2026 08:42 Відповісти
Мені якийсь ШІ видав, що семітизм є синонімом антисемітизму...як то кажуть - батько в ногах заплутались.
22.04.2026 11:10 Відповісти
Ось бачите, що тількі не вигадивають щоб посилити свою націю, а українці терплять усіх . Завтра на їх робочі місця завезуть пакистанців , індусів, афріканців ( з усією їх ріднею) і ці теж почнуть качати свої права в України, щоб закріпитись назавжди
22.04.2026 13:54 Відповісти
І чим тобі Чілі поможе ?
22.04.2026 08:03 Відповісти
Чіліти там зможе
22.04.2026 08:50 Відповісти
Ну провів, виконам шось з обов'язків, то шо, йому за це пам'ятник прижитевий поставити?
22.04.2026 08:04 Відповісти
У часи військової хунти Чілі вийшло на перше-условне місце по переробці та видобутку коки. Часи давненько минули, але там всі знають як і де.
22.04.2026 08:34 Відповісти
А на навіщо ?
22.04.2026 08:41 Відповісти
Обговорив розблокування ЄС 90 млрд???
22.04.2026 09:56 Відповісти
 
 