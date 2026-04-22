Зеленський провів першу розмову з президентом Чилі
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним главою Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі президента.
Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, а також участь Чилі у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною. Окрему увагу приділили економічному та безпековому співробітництву.
Обговорення двосторонньої співпраці
Під час розмови лідери торкнулися перспектив співпраці в металургії, аграрному секторі та сфері розвідки корисних копалин. Українська сторона наголосила на зацікавленості у довгостроковому партнерстві з Чилі, зокрема у форматі безпекових домовленостей.
Також обговорювалися можливості участі чилійських представників у міжнародних заходах, присвячених підтримці України.
Підтримка міжнародних ініціатив
Окремо йшлося про гуманітарні питання та коаліцію з повернення українських дітей. Україна висловила вдячність Чилі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності.
"Уперше поговорив із президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав зі вступом на посаду", — зазначив Володимир Зеленський.
Сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд для підготовки наступних кроків у двосторонній співпраці.
