Зеленський вперше поговорив із президентом Гондурасу
Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.
Сторони обговорили можливі напрями співпраці між Україною та Гондурасом, а також домовилися про подальшу роботу команд над конкретними проєктами.
Перша розмова на рівні глав держав
Це був перший офіційний контакт між лідерами двох країн на рівні президентів. У ході розмови обговорювали широкий спектр сфер, де Україна може поділитися досвідом.
Йдеться про сільське господарство, виробництво та використання дронів, децентралізацію енергетики та цифровізацію.
"Лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, в яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати", – зазначили в Офісі президента.
Подальші кроки та міжнародні контакти
За підсумками розмови сторони домовилися, що їхні команди опрацюють конкретні домовленості у визначених галузях. Зеленський також привітав Насрі Асфуру з вступом на посаду та запросив його відвідати Україну з офіційним візитом.
- Окремо повідомляється, що президент України раніше провів нараду з керівництвом регіонів щодо підготовки до опалювального сезону та безпекових питань.
На ткацькому підприємстві у понеділок політінформацію профорг Володимир починає зі слів:
- Щось мене Гондурас беспокоіть...
Ткалі сміються:
- В ти Санич меньше його слухай!
Можливо Зеленський хоче прикупитися в Гондурасi дешевими солдатами?
Навіть нічого додумувати не треба, анекдот згенерувався сам собою, природнім чином.
Зеник:
Я був найбільшим ***********
Від Самбура аж до Херсона
Як я пердів то аж на землю
Із неба падали ворони
А скоро буду президентом
Всьо буду на *** вертіти
Я можу голими руками
З гівна коня собі зліпити
Там живуть стражденні люди!
Ти давно поклав на нас,
Син Омана і облуди!
На хіба той Гондурас,
Він для Трамп цікавіший!
Чи ти в мріях давно там?
Банан солодшій за "Мівіни"?
президент гондурасу після історичної розмови
... Хоча гондурасців шкода - там теж люди живуть.