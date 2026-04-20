УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7425 відвідувачів онлайн
Новини
2 229 38

Зеленський вперше поговорив із президентом Гондурасу

Розмова Зеленського і президента Гондурасу

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

Сторони обговорили можливі напрями співпраці між Україною та Гондурасом, а також домовилися про подальшу роботу команд над конкретними проєктами.

Перша розмова на рівні глав держав

Це був перший офіційний контакт між лідерами двох країн на рівні президентів. У ході розмови обговорювали широкий спектр сфер, де Україна може поділитися досвідом.

Йдеться про сільське господарство, виробництво та використання дронів, децентралізацію енергетики та цифровізацію.

"Лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, в яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати", – зазначили в Офісі президента.

Подальші кроки та міжнародні контакти

За підсумками розмови сторони домовилися, що їхні команди опрацюють конкретні домовленості у визначених галузях. Зеленський також привітав Насрі Асфуру з вступом на посаду та запросив його відвідати Україну з офіційним візитом.

  • Окремо повідомляється, що президент України раніше провів нараду з керівництвом регіонів щодо підготовки до опалювального сезону та безпекових питань.

Автор: 

Зеленський Володимир (27556) співпраця (1081) цифровізація (324) дрони (7889)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
20.04.2026 22:59 Відповісти
+12
А чергова "безпекова угода" буде?
показати весь коментар
20.04.2026 23:00 Відповісти
+11
Насрі ще Гондурасу.
показати весь коментар
20.04.2026 23:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.04.2026 22:59 Відповісти
Тобі в 95 квартал писати тексти і квітками форцювати, бо ти такий самий клован
показати весь коментар
20.04.2026 23:19 Відповісти
"це звиздець!" Воно хоч розмовну англійську знає? Навіть пукін щось по німецьки шпреха а воно?
показати весь коментар
21.04.2026 00:59 Відповісти
Згадав анекдот часів срср:
На ткацькому підприємстві у понеділок політінформацію профорг Володимир починає зі слів:
- Щось мене Гондурас беспокоіть...
Ткалі сміються:
- В ти Санич меньше його слухай!
показати весь коментар
21.04.2026 04:37 Відповісти
... чухай!
показати весь коментар
21.04.2026 04:38 Відповісти
Насрі цілком достойний "коллєга" для говоріння з ішаком.
показати весь коментар
20.04.2026 23:00 Відповісти
А чергова "безпекова угода" буде?
показати весь коментар
20.04.2026 23:00 Відповісти
Будет план мира. А Президент Гондураса, выходящий из поезда в Киеве - это у меня нет фантазии для адекватной реакции
показати весь коментар
20.04.2026 23:32 Відповісти
напевно важлива розмова була!
показати весь коментар
20.04.2026 23:06 Відповісти
Міняєм безпілотники на банани і кофе?
показати весь коментар
20.04.2026 23:09 Відповісти
У 2022 році, за даними Національного інституту статистики Гондурасу (ІНЕ), 73% населення країни є бідними, а 53% живе в умовах крайньої бідності.
Можливо Зеленський хоче прикупитися в Гондурасi дешевими солдатами?
показати весь коментар
20.04.2026 23:24 Відповісти
Або дешевою наркотою. )
показати весь коментар
21.04.2026 00:54 Відповісти
Терміново і в першу чергу треба домовитись про великий об'єм імпорту не дорогих і чудових гондурасівських сигар і сигарил !!
показати весь коментар
20.04.2026 23:37 Відповісти
Не новина, а якийсь мем.
Навіть нічого додумувати не треба, анекдот згенерувався сам собою, природнім чином.
показати весь коментар
20.04.2026 23:17 Відповісти
Терміново і в першу чергу треба домовитись про великий об'єм імпорту не дорогих і чудових гондурасівських сигар і сигарил !!
показати весь коментар
20.04.2026 23:22 Відповісти
Гондурас це дуже потужно і незламно!!!
показати весь коментар
20.04.2026 23:27 Відповісти
Обіцяв послиху послати. Рекомендовано зупинитись на бабушці української корупції, нехай трохи відпочинку від стресів.
показати весь коментар
20.04.2026 23:48 Відповісти
Насрі ще Гондурасу.
показати весь коментар
20.04.2026 23:53 Відповісти
Это прорыв.
показати весь коментар
21.04.2026 00:09 Відповісти
Може то він у дзеркало подивився і поговорив?!
показати весь коментар
21.04.2026 00:25 Відповісти
О, наш уровень. Можно делиться опытом. Мы им как бомбы взрывать, а они нам советы по экономике как минималку поднять хотя бы до 350 баксов как у них. )
показати весь коментар
21.04.2026 00:29 Відповісти
Не хочеться ображати Президента Гондурасу, але вважаю, що найвеличніший лідор Всесвіту в значно більшій мірі підходить на роль лідера цієї відомої держави, тим більше, що його космополітична національність дозволяє очолити будь-яку державу на земній кулі. Та й будемо відвертими - і самому потужно-незламному залізнояйцевому Черчіллю по його духу, поглядам, складу характеру, а особливо - по рівню інтелектуального розвитку Гондурас підходить значно більше, ніж воююча Україна.
показати весь коментар
21.04.2026 00:29 Відповісти
Ну от, "не хочу ображати Президента Гондурасу", а таки образили. І не тільки президента, а й народ. Хіба може населення країни, яке хоч трішки поважає себе, свою історію, своїх предків, поставити над собою отаке обісране нахабне чмо, як зробили "українці"? Це ганьба для будь - якої країни. І боюся, не відмиються від цієї ганьби багато поколінь, якщо, звісно, буде кому відмиватися. А йде до того, що відмиватися буде нікому, найвеличніший і його шобло роблять усе для цього.
показати весь коментар
21.04.2026 08:32 Відповісти
Супер, зегондурас, з просто Гондурасом...
показати весь коментар
21.04.2026 00:52 Відповісти
Ищет где спрятаться
показати весь коментар
21.04.2026 01:06 Відповісти
Уривок з пісні " Гондурас", Злий репер

Зеник:

Я був найбільшим ***********

Від Самбура аж до Херсона

Як я пердів то аж на землю

Із неба падали ворони

А скоро буду президентом

Всьо буду на *** вертіти

Я можу голими руками

З гівна коня собі зліпити
показати весь коментар
21.04.2026 02:21 Відповісти
Пожалій хоч Гондурас,
 Там живуть стражденні люди!
Ти давно поклав на нас,
Син Омана і облуди!
На хіба той Гондурас,
Він для Трамп цікавіший!
Чи ти в мріях давно там?
Банан солодшій за "Мівіни"?
показати весь коментар
21.04.2026 04:57 Відповісти
Ішак зробив прорив в дипломатії, сподіваюсь наступний дзвінок буде в Папуа Нову Гвінею
показати весь коментар
21.04.2026 07:04 Відповісти

президент гондурасу після історичної розмови
показати весь коментар
21.04.2026 07:40 Відповісти
Це ПОТУЖНО !
показати весь коментар
21.04.2026 08:53 Відповісти
Причому, без перекладача.. гандорасець гандорасця і так зрозуміє.
показати весь коментар
21.04.2026 09:02 Відповісти
Відправити Зеленського в Гондурас - і нехай не повертається.
... Хоча гондурасців шкода - там теж люди живуть.
показати весь коментар
21.04.2026 14:11 Відповісти
 
 