Зеленський назвав регіони та міста, які відстають у підготовці до зими
Президент Володимир Зеленський заявив, що частина регіонів і міст України відстають від графіка підготовки до опалювального сезону 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у соцмережах.
Які регіони відстають
За словами президента, проблеми з виконанням планів зафіксовано на Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Львівщині та в Кіровоградській області.
Серед міст, де є відставання, він назвав Запоріжжя, Херсон і Київ.
Ситуація у Києві
Зеленський окремо звернув увагу на столицю.
За його словами, у Києві недостатньо розуміння того, що до зими всі райони мають бути забезпечені резервними джерелами електро- та теплопостачання.
Проблеми у регіонах
На Львівщині, за словами президента, є питання щодо кількох енергетичних об’єктів.
Він наголосив на необхідності чіткого визначення відповідальних за виконання державних завдань між місцевою владою та урядовими структурами.
Терміни підготовки
Зеленський підкреслив, що всі плани стійкості мають бути повністю реалізовані до 1 вересня 2026 року.
Вони передбачають відновлення критичної інфраструктури та гарантування стабільного постачання тепла й електроенергії для населення взимку.
І чому міста відстають з підготовкою до зими?
Який план порушується, якщо його не затверджено?
Гроші забрав, а ви виконуйте. І на дармоїдів з ОВА не забудьте виділити грошенят.
А ти, падло хрипате, дай вказівку своїм шавкам вивести з бюджету столиці вже не 8млрд, а (скажімо) 12млрд! Тоді хейтити Кличка буде ще легше!
От тільки за безпеку (а наявність електрики - це питання безпеки) в столиці відповідає КМВА, де Головою є призначений тобою такий собі Тимурчик Ткаченко, а на місцях - призначені тобою ж Голови РДА. Але винен у всьому мер (бо невдобний, на заносить і не прогинається)
Якось світло про..бав.
Зігнав в «чуми» всю бідноту,
Так про українців дбав.
Грошики, що йшли на РЕСи
Передав у свій общак.
Слав на коришів адреси,
Брав з бюджету на вояк.
Лохів хай картинка гріє,
Замість Сонця - Боневтік!
Так здійснилась його мрія -
Та в общак грошей потік!!!
26.01.2026
Анатолій Березенський
.