Зеленський назвав регіони та міста, які відстають у підготовці до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина регіонів і міст України відстають від графіка підготовки до опалювального сезону 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у соцмережах.

Які регіони відстають

За словами президента, проблеми з виконанням планів зафіксовано на Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Львівщині та в Кіровоградській області.

Серед міст, де є відставання, він назвав Запоріжжя, Херсон і Київ.

Ситуація у Києві

Зеленський окремо звернув увагу на столицю.

За його словами, у Києві недостатньо розуміння того, що до зими всі райони мають бути забезпечені резервними джерелами електро- та теплопостачання.

Проблеми у регіонах

На Львівщині, за словами президента, є питання щодо кількох енергетичних об’єктів.

Він наголосив на необхідності чіткого визначення відповідальних за виконання державних завдань між місцевою владою та урядовими структурами.

Терміни підготовки

Зеленський підкреслив, що всі плани стійкості мають бути повністю реалізовані до 1 вересня 2026 року.

Вони передбачають відновлення критичної інфраструктури та гарантування стабільного постачання тепла й електроенергії для населення взимку.

+28
Краще готуйся до своєї відставки, "готувальник" ти вже готувався до повномасштабного вторгення, що аж жер і пив в три горлянки в буковелі.
20.04.2026 16:41 Відповісти
+18
Боже, прибери этого урода.
20.04.2026 16:42 Відповісти
+16
Зелене чмо лепече те, що йому показують на телесуфлері, не переймаючись суттю того, що воно верзе з екрана
20.04.2026 16:50 Відповісти
Зате потім місяць харчувався мівіною в компанії люсі арестовича та татарова, який знищив, по словам зеленого торчка, тисячі чеченців на порозі бункера. Воду для запарювання мівіни зливали прямо з батарей
20.04.2026 16:49 Відповісти
Ну як Бог може прибрати волю і мольбу 73% баранів? Побажали? Мають хавати за дві щоки. Деякі ще не наїлися - то хай бавляться. Вишивають портрети Найвеличнішого Лідора і ставлять на вікна при атаці ворожих ракет і дронів.
20.04.2026 18:19 Відповісти
Підготовка до зими завжди розпочинається після закінчення опалювального сезону і оцінки об'єктів і комунікацій тепломереж- невже уже проведена ревізія і ше й план підготовки до зими складений? Чи його водять за ніс?
20.04.2026 16:46 Відповісти
На Зєлємарафон виділено 638 мільйонів гривень.
І чому міста відстають з підготовкою до зими?
20.04.2026 16:53 Відповісти
Катлєту замість Кличка, і все наладиться!
20.04.2026 16:54 Відповісти
Вже все налагодилося є Тимур Мамедов.
20.04.2026 16:56 Відповісти
Невже в нас нема профільного міністра, а точніше спікера в профільному міністерстві який повинен робити такі заяви? Чи батько нації вже не знає як привернути до себе увагу?
20.04.2026 16:55 Відповісти
І що в Києві не так?
Який план порушується, якщо його не затверджено?
Гроші забрав, а ви виконуйте. І на дармоїдів з ОВА не забудьте виділити грошенят.
20.04.2026 17:01 Відповісти
чорт обдовбаний ! ...
20.04.2026 17:01 Відповісти
Зверніть увагу, як воно дивиться згори-вниз, найвеличніший наш)
20.04.2026 17:09 Відповісти
У него просто веки уже не подымаются.
20.04.2026 19:07 Відповісти
... таку інформацію оголошує ,як правило, прессекретар відповідного міністерства.
20.04.2026 17:34 Відповісти
Чому Зеленський? Від нічого робити? А де Кабмін,міністри? За що отримують зарплату? Розігнати на..ер,бубочка кругом проспіває.
20.04.2026 17:44 Відповісти
"...у Києві недостатньо розуміння того, що до зими всі райони мають бути забезпечені резервними джерелами електро- та теплопостачання." Джерело: https://censor.net/ua/n3611450

А ти, падло хрипате, дай вказівку своїм шавкам вивести з бюджету столиці вже не 8млрд, а (скажімо) 12млрд! Тоді хейтити Кличка буде ще легше!
От тільки за безпеку (а наявність електрики - це питання безпеки) в столиці відповідає КМВА, де Головою є призначений тобою такий собі Тимурчик Ткаченко, а на місцях - призначені тобою ж Голови РДА. Але винен у всьому мер (бо невдобний, на заносить і не прогинається)
20.04.2026 17:48 Відповісти
Проявивши Вождь турботу,
Якось світло про..бав.
Зігнав в «чуми» всю бідноту,
Так про українців дбав.

Грошики, що йшли на РЕСи
Передав у свій общак.
Слав на коришів адреси,
Брав з бюджету на вояк.

Лохів хай картинка гріє,
Замість Сонця - Боневтік!
Так здійснилась його мрія -
Та в общак грошей потік!!!

26.01.2026
Анатолій Березенський
20.04.2026 18:24 Відповісти
А відповідно до якого адміністративного поділу в нас є регіони?
20.04.2026 18:34 Відповісти
То оно позаимствовало у х-ла
.
20.04.2026 19:11 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
20.04.2026 20:44 Відповісти
ти просто вiдстаеш вiд розвитку.
20.04.2026 21:45 Відповісти
 
 