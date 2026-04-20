Зеленський назвав регіони та міста, які відстають у підготовці до зими

Президент Володимир Зеленський заявив, що частина регіонів і міст України відстають від графіка підготовки до опалювального сезону 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у соцмережах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Які регіони відстають

За словами президента, проблеми з виконанням планів зафіксовано на Донеччині, Чернігівщині, Полтавщині, Львівщині та в Кіровоградській області.

Серед міст, де є відставання, він назвав Запоріжжя, Херсон і Київ.

Ситуація у Києві

Зеленський окремо звернув увагу на столицю.

За його словами, у Києві недостатньо розуміння того, що до зими всі райони мають бути забезпечені резервними джерелами електро- та теплопостачання.

Проблеми у регіонах

На Львівщині, за словами президента, є питання щодо кількох енергетичних об’єктів.

Він наголосив на необхідності чіткого визначення відповідальних за виконання державних завдань між місцевою владою та урядовими структурами.

Терміни підготовки

Зеленський підкреслив, що всі плани стійкості мають бути повністю реалізовані до 1 вересня 2026 року.

Вони передбачають відновлення критичної інфраструктури та гарантування стабільного постачання тепла й електроенергії для населення взимку.

