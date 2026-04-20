Зеленский назвал регионы и города, которые отстают в подготовке к зиме
Президент Владимир Зеленский заявил, что часть регионов и городов Украины отстает от графика подготовки к отопительному сезону 2026 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в соцсетях.
Какие регионы отстают
По словам президента, проблемы с выполнением планов зафиксированы в Донецкой, Черниговской, Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.
Среди городов, где наблюдается отставание, он назвал Запорожье, Херсон и Киев.
Ситуация в Киеве
Зеленский отдельно обратил внимание на столицу.
По его словам, в Киеве недостаточно понимания того, что к зиме все районы должны быть обеспечены резервными источниками электро- и теплоснабжения.
Проблемы в регионах
Во Львовской области, по словам президента, есть вопросы относительно нескольких энергетических объектов.
Он подчеркнул необходимость четкого определения ответственных за выполнение государственных задач между местными властями и правительственными структурами.
Сроки подготовки
Зеленский подчеркнул, что все планы устойчивости должны быть полностью реализованы до 1 сентября 2026 года.
Они предусматривают восстановление критической инфраструктуры и обеспечение стабильного снабжения теплом и электроэнергией населения зимой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І чому міста відстають з підготовкою до зими?
Який план порушується, якщо його не затверджено?
Гроші забрав, а ви виконуйте. І на дармоїдів з ОВА не забудьте виділити грошенят.