Зеленский назвал регионы и города, которые отстают в подготовке к зиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что часть регионов и городов Украины отстает от графика подготовки к отопительному сезону 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие регионы отстают

По словам президента, проблемы с выполнением планов зафиксированы в Донецкой, Черниговской, Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

Среди городов, где наблюдается отставание, он назвал Запорожье, Херсон и Киев.

Ситуация в Киеве

Зеленский отдельно обратил внимание на столицу.

По его словам, в Киеве недостаточно понимания того, что к зиме все районы должны быть обеспечены резервными источниками электро- и теплоснабжения.

Проблемы в регионах

Во Львовской области, по словам президента, есть вопросы относительно нескольких энергетических объектов.

Он подчеркнул необходимость четкого определения ответственных за выполнение государственных задач между местными властями и правительственными структурами.

Сроки подготовки

Зеленский подчеркнул, что все планы устойчивости должны быть полностью реализованы до 1 сентября 2026 года.

Они предусматривают восстановление критической инфраструктуры и обеспечение стабильного снабжения теплом и электроэнергией населения зимой.

