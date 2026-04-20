РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8671 посетитель онлайн
Новости Отопительный сезон
1 145 13

Зеленский назвал регионы и города, которые отстают в подготовке к зиме

Президент Владимир Зеленский заявил, что часть регионов и городов Украины отстает от графика подготовки к отопительному сезону 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какие регионы отстают

По словам президента, проблемы с выполнением планов зафиксированы в Донецкой, Черниговской, Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

Среди городов, где наблюдается отставание, он назвал Запорожье, Херсон и Киев.

Ситуация в Киеве

Зеленский отдельно обратил внимание на столицу.

По его словам, в Киеве недостаточно понимания того, что к зиме все районы должны быть обеспечены резервными источниками электро- и теплоснабжения.

Проблемы в регионах

Во Львовской области, по словам президента, есть вопросы относительно нескольких энергетических объектов.

Он подчеркнул необходимость четкого определения ответственных за выполнение государственных задач между местными властями и правительственными структурами.

Сроки подготовки

Зеленский подчеркнул, что все планы устойчивости должны быть полностью реализованы до 1 сентября 2026 года.

Они предусматривают восстановление критической инфраструктуры и обеспечение стабильного снабжения теплом и электроэнергией населения зимой.

Автор: 

Зеленский Владимир (23992) подготовка (250) отопительный сезон (545)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Зельцман звідки знає? Він же в Києві на вулицю боїться вийти. З донесень кацапського агента Татарова?
показать весь комментарий
20.04.2026 16:38 Ответить
Краще готуйся до своєї відставки, "готувальник" ти вже готувався до повномасштабного вторгення, що аж жер і пив в три горлянки в буковелі.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:41 Ответить
Зате потім місяць харчувався мівіною в компанії люсі арестовича та татарова, який знищив, по словам зеленого торчка, тисячі чеченців на порозі бункера. Воду для запарювання мівіни зливали прямо з батарей
показать весь комментарий
20.04.2026 16:49 Ответить
Боже, прибери этого урода.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:42 Ответить
Підготовка до зими завжди розпочинається після закінчення опалювального сезону і оцінки об'єктів і комунікацій тепломереж- невже уже проведена ревізія і ше й план підготовки до зими складений? Чи його водять за ніс?
показать весь комментарий
20.04.2026 16:46 Ответить
Зелене чмо лепече те, що йому показують на телесуфлері, не переймаючись суттю того, що воно верзе з екрана
показать весь комментарий
20.04.2026 16:50 Ответить
На Зєлємарафон виділено 638 мільйонів гривень.
І чому міста відстають з підготовкою до зими?
показать весь комментарий
20.04.2026 16:53 Ответить
Катлєту замість Кличка, і все наладиться!
показать весь комментарий
20.04.2026 16:54 Ответить
Вже все налагодилося є Тимур Мамедов.
показать весь комментарий
20.04.2026 16:56 Ответить
Невже в нас нема профільного міністра, а точніше спікера в профільному міністерстві який повинен робити такі заяви? Чи батько нації вже не знає як привернути до себе увагу?
показать весь комментарий
20.04.2026 16:55 Ответить
І що в Києві не так?
Який план порушується, якщо його не затверджено?
Гроші забрав, а ви виконуйте. І на дармоїдів з ОВА не забудьте виділити грошенят.
показать весь комментарий
20.04.2026 17:01 Ответить
чорт обдовбаний ! ...
показать весь комментарий
20.04.2026 17:01 Ответить
Зверніть увагу, як воно дивиться згори-вниз, найвеличніший наш)
показать весь комментарий
20.04.2026 17:09 Ответить
 
 