Зеленский впервые поговорил с президентом Гондураса

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между Украиной и Гондурасом, а также договорились о дальнейшей работе команд над конкретными проектами.

Читайте: Выход ВСУ из Донбасса – стратегический провал Украины, – Зеленский

Первый разговор на уровне глав государств

Это был первый официальный контакт между лидерами двух стран на уровне президентов. В ходе разговора обсуждался широкий спектр сфер, в которых Украина может поделиться опытом.

Речь идет о сельском хозяйстве, производстве и использовании дронов, децентрализации энергетики и цифровизации.

"Лидеры обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых Украина готова делиться своим опытом и помогать", – отметили в Офисе президента.

Читайте: Не нужно делать сенсацию из визита Уиткоффа и Кушнера в Украину. Это нужно им, а не нам, – Зеленский

Дальнейшие шаги и международные контакты

По итогам беседы стороны договорились, что их команды проработают конкретные договоренности в определенных отраслях. Зеленский также поздравил Насри Асфуру с вступлением в должность и пригласил его посетить Украину с официальным визитом.