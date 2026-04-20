Зеленский впервые поговорил с президентом Гондураса
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гондураса Насри Асфурой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между Украиной и Гондурасом, а также договорились о дальнейшей работе команд над конкретными проектами.
Первый разговор на уровне глав государств
Это был первый официальный контакт между лидерами двух стран на уровне президентов. В ходе разговора обсуждался широкий спектр сфер, в которых Украина может поделиться опытом.
Речь идет о сельском хозяйстве, производстве и использовании дронов, децентрализации энергетики и цифровизации.
"Лидеры обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых Украина готова делиться своим опытом и помогать", – отметили в Офисе президента.
Дальнейшие шаги и международные контакты
По итогам беседы стороны договорились, что их команды проработают конкретные договоренности в определенных отраслях. Зеленский также поздравил Насри Асфуру с вступлением в должность и пригласил его посетить Украину с официальным визитом.
- Отдельно сообщается, что президент Украины ранее провел совещание с руководством регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону и безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Можливо Зеленський хоче прикупитися в Гондурасi дешевими солдатами?
Навіть нічого додумувати не треба, анекдот згенерувався сам собою, природнім чином.