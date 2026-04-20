Зеленский впервые поговорил с президентом Гондураса

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гондураса Насри Асфурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между Украиной и Гондурасом, а также договорились о дальнейшей работе команд над конкретными проектами.

Первый разговор на уровне глав государств

Это был первый официальный контакт между лидерами двух стран на уровне президентов. В ходе разговора обсуждался широкий спектр сфер, в которых Украина может поделиться опытом.

Речь идет о сельском хозяйстве, производстве и использовании дронов, децентрализации энергетики и цифровизации.

"Лидеры обсудили все возможные направления сотрудничества и сферы, в которых Украина готова делиться своим опытом и помогать", – отметили в Офисе президента.

Дальнейшие шаги и международные контакты

По итогам беседы стороны договорились, что их команды проработают конкретные договоренности в определенных отраслях. Зеленский также поздравил Насри Асфуру с вступлением в должность и пригласил его посетить Украину с официальным визитом.

  • Отдельно сообщается, что президент Украины ранее провел совещание с руководством регионов по вопросам подготовки к отопительному сезону и безопасности.

Зеленский Владимир сотрудничество диджитализация дроны
А чергова "безпекова угода" буде?
+2
Насрі цілком достойний "коллєга" для говоріння з ішаком.
Тобі в 95 квартал писати тексти і квітками форцювати, бо ти такий самий клован
Будет план мира. А Президент Гондураса, выходящий из поезда в Киеве - это у меня нет фантазии для адекватной реакции
А не міг би Цензор дещо ігнорувати "перші кроки" і "безпекові угоди" найвеличнішого? В світі є і позитивні новини.
напевно важлива розмова була!
Терміново і в першу чергу треба домовитись про великий об'єм імпорту не дорогих і чудових гондурасівських сигар і сигарил !!
Міняєм безпілотники на банани і кофе?
У 2022 році, за даними Національного інституту статистики Гондурасу (ІНЕ), 73% населення країни є бідними, а 53% живе в умовах крайньої бідності.
Можливо Зеленський хоче прикупитися в Гондурасi дешевими солдатами?
Не новина, а якийсь мем.
Навіть нічого додумувати не треба, анекдот згенерувався сам собою, природнім чином.
Гондурас це дуже потужно і незламно!!!
