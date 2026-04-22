Без инспекторов МАГАТЭ ядерное соглашение с Ираном - иллюзия, - Гросси

Без участия международных инспекторов любое ядерное соглашение между США и Ираном рискует остаться лишь формальностью. В таком случае обещания Тегерана фактически не будут иметь реальной гарантии выполнения.

Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил изданию The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

МАГАТЭ знает все о ядерных объектах в Иране

По словам Гросси, подписанные мирные соглашения сами по себе не обеспечивают безопасности. Он подчеркнул, что только его ведомство может предоставить беспристрастную информацию о ситуации на закрытых ядерных объектах Ирана.

"Без проверки любое соглашение не является соглашением. Это иллюзия соглашения или обещание, выполнение которого неизвестно", - отметил глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что МАГАТЭ располагает полной информацией обо всех ядерных объектах в Иране, что позволяет обеспечивать объективный и беспристрастный контроль. По его словам, если стороны будут пытаться достигать договоренностей без участия международных инспекторов, мир не получит надежных гарантий выполнения обязательств, а другие механизмы контроля не способны заменить проверки агентства.

Силовое изъятие обогащенного урана

Отдельно гендиректор МАГАТЭ раскритиковал идею силового изъятия обогащенного урана из Ирана. Он признал, что у США есть для этого военные возможности, однако предупредил, что такая операция была бы чрезвычайно сложной и рискованной с технической точки зрения. По его словам, речь идет не только о доступе к объектам, но и о безопасной работе с опасными материалами.

Среди ключевых проблем возможного силового сценария он назвал сложную логистику обращения с радиоактивными веществами, риски разрушения инфраструктуры после ударов, а также опасность распространения радиации в случае ошибок.

Гросси также предостерег от риска так называемого "ядерного домино", когда все больше стран задумываются о создании собственного ядерного оружия. Он упомянул государства, где такие дискуссии уже ведутся или набирают обороты, в частности - Польшу, Южную Корею, Японию, Турцию, Саудовскую Аравию и Швецию. По его мнению, появление десятков ядерных держав в мире создало бы крайне опасную глобальную ситуацию.

З вас толк, як з козла молока.
22.04.2026 08:23 Ответить
Ілюзія -це контора роги та копита магате. А гроссі балабол.
22.04.2026 08:31 Ответить
російських інспекторів буде просувати.
22.04.2026 08:32 Ответить
Коли іранці склепають ядерні бімби, то США буде з ними розмовляти на рівних, як з кім члєн іном
22.04.2026 08:32 Ответить
гроссі і там хоче підзаробити.
22.04.2026 08:35 Ответить
А яка з вас користь, Гросі?
22.04.2026 08:40 Ответить
Будь-яка угода з Іраном, науськаним кацапами, є і буде ілюзією. Як і з кацапами по Україні...
22.04.2026 08:52 Ответить
З такими продажними, як гроссі, будь яка домовленність, це пшик! Бо продажна шкура ти! 5ий рік найбільший ядерний об'єкт захоплений терористами, а від тебе нема заяв, що це терористи!
22.04.2026 08:57 Ответить
Рєшала, ***...
22.04.2026 09:22 Ответить
 
 