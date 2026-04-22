Без інспекторів МАГАТЕ ядерна угода з Іраном - ілюзія, - Гроссі

гроссі про ядерну угоду з Іраном

Без участі міжнародних інспекторів будь-яка ядерна домовленість між США та Іраном ризикує залишитися лише формальністю. У такому разі обіцянки Тегерана фактично не матимуть реальної гарантії виконання.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив виданню The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

МАГАТЕ знає все про ядерні об’єкти в Ірані

За словами Гроссі, підписані мирні угоди самі по собі не забезпечують безпеки. Він наголосив, що тільки його відомство може надати неупереджену інформацію про ситуацію на закритих ядерних об’єктах Ірану.

"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", - зауважив очільник МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ володіє повною інформацією про всі ядерні об’єкти в Ірані, що дає змогу забезпечувати об’єктивний і неупереджений контроль. За його словами, якщо сторони намагатимуться досягати домовленостей без участі міжнародних інспекторів, світ не отримає надійних гарантій виконання зобов’язань, а інші механізми контролю не здатні замінити перевірки агентства.

Силове вилучення збагаченого урану

Окремо гендиректор МАГАТЕ розкритикував ідею силового вилучення збагаченого урану з Ірану. Він визнав, що США мають для цього військові можливості, однак попередив, що така операція була б надзвичайно складною та ризикованою з технічної точки зору. За його словами, йдеться не лише про доступ до об’єктів, а й про безпечну роботу з небезпечними матеріалами.

Серед ключових проблем можливого силового сценарію він назвав складну логістику поводження з радіоактивними речовинами, ризики руйнування інфраструктури після ударів, а також небезпеку поширення радіації у разі помилок.

Гроссі також застеріг від ризику так званого "ядерного доміно", коли все більше країн замислюються про створення власної ядерної зброї. Він згадав держави, де такі дискусії вже тривають або набирають обертів, зокрема Польщу, Південну Корею, Японію, Туреччину, Саудівську Аравію та Швецію. На його думку, поява десятків ядерних держав у світі створила б вкрай небезпечну глобальну ситуацію.

З вас толк, як з козла молока.
22.04.2026 08:23 Відповісти
Коли іранці склепають ядерні бімби, то США буде з ними розмовляти на рівних, як з кім члєн іном
22.04.2026 08:32 Відповісти
Ілюзія -це контора роги та копита магате. А гроссі балабол.
22.04.2026 08:31 Відповісти
З вас толк, як з козла молока.
22.04.2026 08:23 Відповісти
Без них - ілюзія, а з ними - пряма і свідома омана. Що Трамп чи напряму пуйло їм накаже - те й МАГАТЕ і підлиже. Тобто - підпише.
22.04.2026 11:15 Відповісти
22.04.2026 11:15 Відповісти
Ілюзія -це контора роги та копита магате. А гроссі балабол.
показати весь коментар
22.04.2026 08:31 Відповісти
російських інспекторів буде просувати.
22.04.2026 08:32 Відповісти
22.04.2026 08:32 Відповісти
Коли іранці склепають ядерні бімби, то США буде з ними розмовляти на рівних, як з кім члєн іном
показати весь коментар
22.04.2026 08:32 Відповісти
гроссі і там хоче підзаробити.
22.04.2026 08:35 Відповісти
22.04.2026 08:35 Відповісти
А яка з вас користь, Гросі?
22.04.2026 08:40 Відповісти
22.04.2026 08:40 Відповісти
Будь-яка угода з Іраном, науськаним кацапами, є і буде ілюзією. Як і з кацапами по Україні...
22.04.2026 08:52 Відповісти
22.04.2026 08:52 Відповісти
З такими продажними, як гроссі, будь яка домовленність, це пшик! Бо продажна шкура ти! 5ий рік найбільший ядерний об'єкт захоплений терористами, а від тебе нема заяв, що це терористи!
22.04.2026 08:57 Відповісти
22.04.2026 08:57 Відповісти
Рєшала, ***...
22.04.2026 09:22 Відповісти
22.04.2026 09:22 Відповісти
Пішов *****, путінський баблолюб
22.04.2026 10:48 Відповісти
22.04.2026 10:48 Відповісти
 
 