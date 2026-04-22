Без інспекторів МАГАТЕ ядерна угода з Іраном - ілюзія, - Гроссі

Без участі міжнародних інспекторів будь-яка ядерна домовленість між США та Іраном ризикує залишитися лише формальністю. У такому разі обіцянки Тегерана фактично не матимуть реальної гарантії виконання.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив виданню The Telegraph.

МАГАТЕ знає все про ядерні об’єкти в Ірані

За словами Гроссі, підписані мирні угоди самі по собі не забезпечують безпеки. Він наголосив, що тільки його відомство може надати неупереджену інформацію про ситуацію на закритих ядерних об’єктах Ірану.

"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", - зауважив очільник МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ володіє повною інформацією про всі ядерні об’єкти в Ірані, що дає змогу забезпечувати об’єктивний і неупереджений контроль. За його словами, якщо сторони намагатимуться досягати домовленостей без участі міжнародних інспекторів, світ не отримає надійних гарантій виконання зобов’язань, а інші механізми контролю не здатні замінити перевірки агентства.

Силове вилучення збагаченого урану

Окремо гендиректор МАГАТЕ розкритикував ідею силового вилучення збагаченого урану з Ірану. Він визнав, що США мають для цього військові можливості, однак попередив, що така операція була б надзвичайно складною та ризикованою з технічної точки зору. За його словами, йдеться не лише про доступ до об’єктів, а й про безпечну роботу з небезпечними матеріалами.

Серед ключових проблем можливого силового сценарію він назвав складну логістику поводження з радіоактивними речовинами, ризики руйнування інфраструктури після ударів, а також небезпеку поширення радіації у разі помилок.

Гроссі також застеріг від ризику так званого "ядерного доміно", коли все більше країн замислюються про створення власної ядерної зброї. Він згадав держави, де такі дискусії вже тривають або набирають обертів, зокрема Польщу, Південну Корею, Японію, Туреччину, Саудівську Аравію та Швецію. На його думку, поява десятків ядерних держав у світі створила б вкрай небезпечну глобальну ситуацію.