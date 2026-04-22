РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14545 посетителей онлайн
Новости Нападение на Стерненко
2 133 12

Сотрудник полиции был причастен к покушению на Стерненко, - руководитель ГСУ СБУ Швец

Покушение на Стерненко: к делу причастен полицейский

Одним из причастных к покушению на волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко оказался сотрудник правоохранительных органов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Он отметил, что РФ завербовала женщину для совершения покушения.

"При этом причастным к противоправной деятельности оказался сотрудник полиции, который с помощью системы городского видеонаблюдения "Безпечне місто" собирал и передавал информацию о местах нахождения жертвы", - сказал Швец.

В то же время покушение на Кирилла Буданова, которое было предотвращено в 2024 году, совершила сеть агентов ФСБ РФ, в которую входил полковник Управления государственной охраны Украины.

"Есть еще много примеров, но не обо всех могу говорить, потому что работа еще ведется. Это и о бывшем главе СБУ, о руководителях правоохранительных органов. Я не могу называть конкретные фамилии, потому что если мы устанавливаем, что кому-то грозит ликвидация, принимаются соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность человека", - добавил Швец.

Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Покушение на Сергея Стерненко

Автор: 

покушение (1059) Стерненко Сергей (413) Швец Андрей (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
В поліцайню йде працювати одна мразота і зрадники. Да ще й в Україні в поліцайню легше пристроїтися ніж сторожем в магазин. Ні перевірки, ні служби в армії, ні більш-менш нормальної освіти, ні проходження психолога чи детектора брехні не потрібно.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:40 Ответить
+5
показать весь комментарий
22.04.2026 12:48 Ответить
+3
Ліплять імідж для нового депутата від партії Зе. Може на заміну Безуглій, або Катлєті піде.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.04.2026 12:40 Ответить
Шістка Зеленського. Не дивно, що СБУ йому зад заносить.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:42 Ответить
Поліціянти ні захисти, ні вбити не можуть. Ну і на який чорт вони взагалі потрібні?
показать весь комментарий
22.04.2026 12:43 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 12:48 Ответить
Чому я не здивована🤔
показать весь комментарий
22.04.2026 12:50 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2026 12:52 Ответить
добре шо виявили ,врятували стерненка від презирства народу...але це не врятує його рейтінг, він людина зеленного торчка ...президентом стерненко не буду !!!...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:11 Ответить
А Іван В., каже що у нього в підрозділах недокомплект, звісно ж так і є коли одні кришують другі зливають інформацію за гроші, треті фабрикують справи щоб потім люди відкупалися.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:16 Ответить
Які "правоохоронці", такі і замахи Мабуть втік, замахуватель. Досвід!
показать весь комментарий
22.04.2026 13:22 Ответить
В поліції різні є люди. Не потрібно всіх підряд говнячити. Більшість чесних і на фронті багато їх.
показать весь комментарий
22.04.2026 13:23 Ответить
Я з самого початку був впевнений що той замах організувала поліція по проханню самого Стерненка.Надто все недолуго і примітивно було то виконано.Якби то організовувала СБУ як у випадку з Гордоном чи Гончаренком то було б набагато вишуканіше і правдоподібніше.При цьому я абсолютно не осуджую такі діі політиків (а Стерненко без сумніву вже є політиком) це є звичайні піарні акціі у будь якій країні.Варто згадати останній інсценований замах з простріленим високопоставленим вухом...А от чому здали саме тепер копа,якого скоріш за все використовували втемну - це питання...Повторюю - саме тепер...
показать весь комментарий
22.04.2026 13:33 Ответить
руки прочь, від стерненка!

притула, наш президент!
стерненко, ген прокурор!
білецький, гол командир!
показать весь комментарий
22.04.2026 13:43 Ответить
 
 