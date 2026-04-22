Сотрудник полиции был причастен к покушению на Стерненко, - руководитель ГСУ СБУ Швец
Одним из причастных к покушению на волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко оказался сотрудник правоохранительных органов.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.
Он отметил, что РФ завербовала женщину для совершения покушения.
"При этом причастным к противоправной деятельности оказался сотрудник полиции, который с помощью системы городского видеонаблюдения "Безпечне місто" собирал и передавал информацию о местах нахождения жертвы", - сказал Швец.
В то же время покушение на Кирилла Буданова, которое было предотвращено в 2024 году, совершила сеть агентов ФСБ РФ, в которую входил полковник Управления государственной охраны Украины.
"Есть еще много примеров, но не обо всех могу говорить, потому что работа еще ведется. Это и о бывшем главе СБУ, о руководителях правоохранительных органов. Я не могу называть конкретные фамилии, потому что если мы устанавливаем, что кому-то грозит ликвидация, принимаются соответствующие меры, чтобы обеспечить безопасность человека", - добавил Швец.
Полный текст интервью с Андреем Швецем для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Покушение на Сергея Стерненко
- Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
- Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
