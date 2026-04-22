За подстрекательство к подкупу судей на сумму 120 тыс. долларов адвоката приговорили к 9 годам лишения свободы, - САП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины приговорила адвоката к 9 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества за подстрекательство клиента к предоставлению 120 тыс. долларов неправомерной выгоды судьям ВАКС.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

22 апреля 2026 года коллегия судей ВАКС огласила приговор адвокату, который подстрекал своего клиента к предоставлению неправомерной выгоды судьям Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Обещал решить вопрос через связи

За 120 тыс. дол. США он обещал использовать свои дружеские отношения с судьями и решить вопрос о вынесении решения в пользу своего подзащитного.

Однако на самом деле адвокат не намеревался передавать эти средства: 17,9 тыс. дол. США он потратил на себя, а еще 101,9 тыс. дол. США хранил у себя дома и в офисе.

Приговор адвокату

  • Суд признал адвоката виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
  • Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.
  • Также осужденный лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Якби не засудили цього з портновських, його Українці самі люстрували вірьовкою, навпроти Конституційного непорозуміння продажного!!
22.04.2026 19:04 Ответить
та нє, я зразу також в заголовку прочитав шо суддя.

а тут все ж ВАКС
22.04.2026 19:09 Ответить
Пусть тему изнутри изучит. Будет более разносторонним
22.04.2026 19:22 Ответить
 
 