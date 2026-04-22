За підбурювання до підкупу суддів за $120 тис. адвоката засудили до 9 років ув’язнення, - САП

Колегія суддів Вищий антикорупційний суд України засудила адвоката до 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна за підбурювання клієнта до надання 120 тис. доларів неправомірної вигоди суддям ВАКС.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

22 квітня 2026 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок адвокату, який підбурив свого клієнта до надання неправомірної вигоди суддям Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Обіцяв вирішити питання через зв'язки

За 120 тис. дол. США він обіцяв використати свої дружні відносини із суддями та вирішити питання щодо ухвалення рішення на користь свого підзахисного.

Проте насправді адвокат не мав наміру передавати ці кошти: 17,9 тис. дол. США він витратив на себе, а ще 101,9 тис. дол. США зберігав у себе вдома та в офісі.

Вирок адвокату

Суд визнав адвоката винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.