В Италии незаконно усыновили эвакуированного ребенка из Украины: омбудсмен Лубинец требует его немедленного возвращения

Итальянский суд города Лечче разрешил иностранцам усыновить эвакуированного ребенка из Украины, несмотря на то, что мать жива и не лишена родительских прав, а отец пропал без вести.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о ситуации?

В Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление, чтобы защитить эвакуированных или вынужденно перемещенных детей. Также таким образом Украина хочет защитить детей, родители которых пропали без вести или воюют.

В частности, в 2022 году ребенка из Украины эвакуировали в город Лечче в Италии, и местный суд по делам несовершеннолетних принял решение о его усыновлении иностранными гражданами. Омбудсмен отметил, что мать ребенка жива и не лишена родительских прав, а отец — пропал без вести, защищая Украину.

Кроме того, ребенка разлучили с родными сестрами, которые уже вернулись в Украину. Он подчеркнул, что это является "сознательным разрушением семьи, нарушением права ребенка на сохранение семейных связей, игнорированием международного права".

Украина требует обжалования решения

Также украинских законных представителей ребенка отстранили от опеки и назначили иностранных опекунов — это предшествовало решению суда.

По данным Лубинца, подобные риски усыновления иностранными семьями существуют для 82 детей из Чинадиевского детского дома, Санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации "Изумрудный город" и Сумского детского дома имени С. П. Супруна.

Омбудсман обратился в соответствующие службы и призвал немедленно обжаловать решение итальянского суда, вернуть ребенка матери в Украину и запретить усыновление детей иностранцами. В Италии за делом следит советник Лубинца Олесь Городецкий.

