В Італії незаконно всиновили евакуйовану дитину з України: омбудсман Лубінець вимагає її негайного повернення
Італійський суд міста Лечче дозволив іноземцям усиновити евакуйовану дитину з України, попри живу й не позбавлену батьківських прав матір і зниклого безвісти батька.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про ситуацію?
В Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення, щоб захистити евакуйованих або вимушено переміщених дітей. Також таким чином Україна хоче захистити дітей, батьки яких зникли безвісти або воюють.
- Так, у 2022 році дитину з України евакуювали до міста Лечче в Італії, і місцевий суд у справах неповнолітніх ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами. Омбудсман зазначив, що матір дитини жива й не позбавлена батьківських прав, а батько — зник безвісти, захищаючи Україну.
Також дитину розлучили з рідними сестрами, яких вже повернулися в Україну. Він наголосив, що це є "свідомим руйнування сім’ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв’язків, ігнорування міжнародного права".
Україна вимагає оскарження рішення
Також українських законних представників дитини відсторонили від опіки й призначили іноземних опікунів — це передувало рішенню суду.
За даними Лубінця, подібні ризики усиновлення іноземними сім’ями існують для 82 дітей з Чинадіївського дитячого будинку, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" й Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна.
Омбудсман звернувся у відповідні служби та закликав негайно оскаржити рішення італійського суду, повернути дитину до матері в Україн та заборонити усиновлення дітей іноземцями. В Італії за справою слідкує радник Лубінця Олесь Городецький.
Є жива і здорова мати. При цьому дівчатка і хопчик 4 роки мешкають у Італії, офіційно, мати їх не розшукує.
На 5-'й рік у Лубінця щось загорілося нижче спини і він почав хайпувати на темі " нєзаконно усіновілі, разорвалі сємью"
Питання- а що то за мати, яка навіть не цікавилася де її діти?
Сестры уже вернулись в Украину, опять же без этого ребенка?
Суд по делам несовершеннолетних в Италии разрешил усыновить ребенка живущего 4 года в Италии без адекватной опеки?
Очень интересная история.
А Лубінця жаба задавила, що у сиріт з"явилася можливість прожити життя по-людськи? Треба обов"язково дітям долю зламати?