УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7983 відвідувача онлайн
Новини Депортація дітей
2 985 11

В Італії незаконно всиновили евакуйовану дитину з України: омбудсман Лубінець вимагає її негайного повернення

діти,евакуація

Італійський суд міста Лечче дозволив іноземцям усиновити евакуйовану дитину з України, попри живу й не позбавлену батьківських прав матір і зниклого безвісти батька.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

 Що відомо про ситуацію?

В Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення, щоб захистити евакуйованих або вимушено переміщених дітей. Також таким чином Україна хоче захистити дітей, батьки яких зникли безвісти або воюють.

  • Так, у 2022 році дитину з України евакуювали до міста Лечче в Італії, і місцевий суд у справах неповнолітніх ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами. Омбудсман зазначив, що матір дитини жива й не позбавлена батьківських прав, а батько — зник безвісти, захищаючи Україну.

Також дитину розлучили з рідними сестрами, яких вже повернулися в Україну. Він наголосив, що це є "свідомим руйнування сім’ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв’язків, ігнорування міжнародного права".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 2100 українських дітей, викрадених РФ, повернуто в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленський

Україна вимагає оскарження рішення 

Також українських законних представників дитини відсторонили від опіки й призначили іноземних опікунів — це передувало рішенню суду.

За даними Лубінця, подібні ризики усиновлення іноземними сім’ями існують для 82 дітей з Чинадіївського дитячого будинку, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" й Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна.

Омбудсман звернувся у відповідні служби та закликав негайно оскаржити рішення італійського суду, повернути дитину до матері в Україн та заборонити усиновлення дітей іноземцями. В Італії за справою слідкує радник Лубінця Олесь Городецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортація 213 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру трьом організаторам

Автор: 

діти (5475) Італія (1681) усиновлення (41) Лубінець Дмитро (689)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Мені здається що дитині краще лишитися в Італії.
показати весь коментар
22.04.2026 23:43 Відповісти
+7
Очень интересная история. Т.е 4 года ребенок живёт в Италии, его законная мать положила на него болт, но претендует на него? Украинских опекунов отстранили от опекунства (нужно было очень сильно положить на ребенка)?
Сестры уже вернулись в Украину, опять же без этого ребенка?
Суд по делам несовершеннолетних в Италии разрешил усыновить ребенка живущего 4 года в Италии без адекватной опеки?
Очень интересная история.
показати весь коментар
22.04.2026 23:26 Відповісти
+7
"За даними Лубінця, подібні ризики усиновлення іноземними сім'ями існують для 82 дітей з Чинадіївського дитячого будинку, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" й Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна."

А Лубінця жаба задавила, що у сиріт з"явилася можливість прожити життя по-людськи? Треба обов"язково дітям долю зламати?
показати весь коментар
23.04.2026 00:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От піндосня
показати весь коментар
22.04.2026 23:19 Відповісти
Тут взагалі незрозуміло про що йде мова.
Є жива і здорова мати. При цьому дівчатка і хопчик 4 роки мешкають у Італії, офіційно, мати їх не розшукує.
На 5-'й рік у Лубінця щось загорілося нижче спини і він почав хайпувати на темі " нєзаконно усіновілі, разорвалі сємью"
Питання- а що то за мати, яка навіть не цікавилася де її діти?
показати весь коментар
22.04.2026 23:46 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Я теж так думаю, але італійці начудили по італійськи.
показати весь коментар
22.04.2026 23:47 Відповісти
Лубінець шпіон рф
показати весь коментар
22.04.2026 23:45 Відповісти
показати весь коментар
історія неймовірно мутна
показати весь коментар
23.04.2026 01:38 Відповісти
Ця держава зробить все щоб зруйнувати життя людини. Хтось взагалі в курсі що чекає в Україні дітей після дитячих будинків? Як кажуть або повіями, або бандитами і нікого ці діти не хвилювали десятиліттями, як і ті що завагітніли в турецькому готелі. Людожерська країна.
показати весь коментар
23.04.2026 09:32 Відповісти
Не чіпайте італійців. Там дитина хоч поживе та побачить світ без рабства. Забирайте наших дітей з Московії.
показати весь коментар
23.04.2026 09:39 Відповісти
 
 