В Італії незаконно всиновили евакуйовану дитину з України: омбудсман Лубінець вимагає її негайного повернення

Італійський суд міста Лечче дозволив іноземцям усиновити евакуйовану дитину з України, попри живу й не позбавлену батьківських прав матір і зниклого безвісти батька.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про ситуацію?

В Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення, щоб захистити евакуйованих або вимушено переміщених дітей. Також таким чином Україна хоче захистити дітей, батьки яких зникли безвісти або воюють.

Так, у 2022 році дитину з України евакуювали до міста Лечче в Італії, і місцевий суд у справах неповнолітніх ухвалив рішення про її усиновлення іноземними громадянами. Омбудсман зазначив, що матір дитини жива й не позбавлена батьківських прав, а батько — зник безвісти, захищаючи Україну.

Також дитину розлучили з рідними сестрами, яких вже повернулися в Україну. Він наголосив, що це є "свідомим руйнування сім’ї, порушення права дитини на збереження сімейних зв’язків, ігнорування міжнародного права".

Україна вимагає оскарження рішення

Також українських законних представників дитини відсторонили від опіки й призначили іноземних опікунів — це передувало рішенню суду.

За даними Лубінця, подібні ризики усиновлення іноземними сім’ями існують для 82 дітей з Чинадіївського дитячого будинку, Санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації "Смарагдове місто" й Сумського дитячого будинку імені С. П. Супруна.

Омбудсман звернувся у відповідні служби та закликав негайно оскаржити рішення італійського суду, повернути дитину до матері в Україн та заборонити усиновлення дітей іноземцями. В Італії за справою слідкує радник Лубінця Олесь Городецький.

