РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13212 посетителей онлайн
Новости Взрывы в Крыму
1 740 5

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов

Взрывы в Крыму в ночь на 23 апреля

В ночь на 23 апреля на территории временно оккупированного Крыма зафиксирована серия взрывов в нескольких районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что взрывы раздавались в районе Севастополя, Бахчисарайского района и Феодосии. 

В сообщениях указывается, что взрывы слышали вблизи аэродромов "Кача" и "Бельбек". После этого фиксировались пуски ракет и работа противовоздушной обороны. Впоследствии в разных районах раздались повторные взрывы.

Ночные удары по полуострову и работа ПВО

В сети отмечают, что на аэродроме "Кача" могли быть зафиксированы пуски средств поражения и последующая работа ПВО. После этого местные жители сообщали о сильных взрывах.

Также поступали сообщения о взрывах в акватории Севастопольской бухты. 

"Была слышна серия мощных взрывов, после чего в отдельных районах исчезала тишина и начиналась работа ПВО", - пишут местные телеграм-каналы.

Поражение объектов в Феодосии и Севастополе

В Феодосии, по предварительным данным, зафиксировано несколько попаданий по нефтебазе. После этого там возник пожар, который был виден из разных районов города.

Отдельно сообщается о взрывах в районе Севастопольской бухты. 

По предварительной информации, удары могли быть нанесены с помощью ударных беспилотников. Официальных подтверждений пока нет.

Автор: 

беспилотник (5076) взрыв (6891) Крым (25865) аэродром (315)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Движуха, усе як пуйло бажало
показать весь комментарий
23.04.2026 01:58 Ответить
Гойда
показать весь комментарий
23.04.2026 02:41 Ответить
Хм, це тимчасово окупований чи окупований Крим?
показать весь комментарий
23.04.2026 05:15 Ответить
Камни с неба.
показать весь комментарий
23.04.2026 06:10 Ответить
Самі ефективні засоби у порівнянні з європейською говорільнею.
показать весь комментарий
23.04.2026 08:15 Ответить
 
 