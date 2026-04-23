В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов

В ночь на 23 апреля на территории временно оккупированного Крыма зафиксирована серия взрывов в нескольких районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные паблики.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сообщается, что взрывы раздавались в районе Севастополя, Бахчисарайского района и Феодосии.

В сообщениях указывается, что взрывы слышали вблизи аэродромов "Кача" и "Бельбек". После этого фиксировались пуски ракет и работа противовоздушной обороны. Впоследствии в разных районах раздались повторные взрывы.

Ночные удары по полуострову и работа ПВО

В сети отмечают, что на аэродроме "Кача" могли быть зафиксированы пуски средств поражения и последующая работа ПВО. После этого местные жители сообщали о сильных взрывах.

Также поступали сообщения о взрывах в акватории Севастопольской бухты.

"Была слышна серия мощных взрывов, после чего в отдельных районах исчезала тишина и начиналась работа ПВО", - пишут местные телеграм-каналы.

Поражение объектов в Феодосии и Севастополе

В Феодосии, по предварительным данным, зафиксировано несколько попаданий по нефтебазе. После этого там возник пожар, который был виден из разных районов города.

Отдельно сообщается о взрывах в районе Севастопольской бухты.

По предварительной информации, удары могли быть нанесены с помощью ударных беспилотников. Официальных подтверждений пока нет.