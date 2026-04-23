В окупованому Криму пролунала серія вибухів

У ніч проти 23 квітня на території тимчасово окупованого Криму зафіксовано серію вибухів у кількох районах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що, вибухи лунали в районі Севастополя, Бахчисарайського району та Феодосії.

У повідомленнях вказується, що вибухи чули поблизу аеродромів "Кача" та "Бельбек". Після цього фіксувалися пуски ракет та робота протиповітряної оборони. Згодом у різних районах пролунали повторні вибухи.

Нічні удари по півострову та робота ППО

У мережі зазначають, що на аеродромі "Кача" могли бути зафіксовані пуски засобів ураження та подальша робота ППО. Після цього місцеві жителі повідомляли про сильні вибухи.

Також надходили повідомлення про вибухи в акваторії Севастопольської бухти.

"Було чутно серію потужних вибухів, після чого в окремих районах зникала тиша і починалася робота ППО", — пишуть місцеві телеграм-канали.

Ураження об’єктів у Феодосії та Севастополі

У Феодосії, за попередніми даними, зафіксовано кілька влучань по нафтобазі. Після цього там виникла пожежа, яку було видно з різних районів міста.

Окремо повідомляється про вибухи в районі Севастопольської бухти.

За попередньою інформацією, удари могли бути завдані за допомогою ударних безпілотників. Офіційні підтвердження наразі відсутні.