Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 322 550 человек (+1 110 за сутки), 11 888 танков, 40 574 артиллерийских системы, 24 441 ББТ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 322 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек
  • танков – 11 888 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 441 (+5) шт.
  • артиллерийских систем – 40 574 (+58) шт.
  • РСЗО – 1 752 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 351 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941) шт.
  • крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 91 127 (+202) шт.
  • специальная техника – 4 134 (+2) ед.

Потери врага 22 апреля

Честь і хвала нашим Воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
23.04.2026 07:08 Ответить
"Не опять, а снова" (с):

23.04.2026 07:49 Ответить
Врожайна доба на фронтах! 👍 Слава Воїнам ЗСУ!
23.04.2026 07:54 Ответить
 
 