Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 322 550 человек (+1 110 за сутки), 11 888 танков, 40 574 артиллерийских системы, 24 441 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 322 550 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек
- танков – 11 888 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 441 (+5) шт.
- артиллерийских систем – 40 574 (+58) шт.
- РСЗО – 1 752 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 351 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941) шт.
- крылатые ракеты – 4 549 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 91 127 (+202) шт.
- специальная техника – 4 134 (+2) ед.
